Masterklasi i shitjeve të Real Madridit këtë verë, më shumë se 200 milionë euro nga lojtarët e akademisë
Aktiviteti i transferimeve të Real Madridit ka qenë absolutisht frenetik dhe Florentino Perez e ka bërë shitjen e lojtarëve vendas një nga burimet e tij kryesore të financimit gjatë afatit kalimtar të verës 2026. Të ardhurat tashmë kanë tejkaluar 200 milionë euro, sipas lëvizjeve të fundit, dhe i kanë lejuar klubit të mbulojë një pjesë të madhe të afërsisht 225 milionë eurove të investuara në forcimin e skuadrës së Jose Mourinhos.
Ky veprim ndjek një model që klubi e ka përdorur vazhdimisht: shitja vetëm e një pjese të të drejtave ekonomike ose mbajtja e një përqindjeje të tarifave të transferimeve të ardhshme.
Nën presidencën e Florentino Perez, klubi zakonisht ka mbajtur midis 30% dhe 50% të të drejtave të transferimit të disa prej lojtarëve të akademisë, duke u lejuar atyre të gjenerojnë të ardhura të reja pas largimit të tyre.
Akademia e të rinjve i sjell Real Madridit mbi 200 milionë euro
Marrëveshja më e madhe ishte transferimi i përhershëm i Nico Paz te Como 1907, i cili solli rreth 60 milionë euro. Pas tij vjen Gonzalo Garcia, i shitur te Fulham për 40 milionë euro, të 70% të të drejtave të tij, që do të thotë se Real Madridi mban 30% të kartonit të sulmuesit.
Fulham ka nënshkruar gjithashtu me Cesar Palacios për rreth 10 milionë euro, pas mbërritjes së Manuel Angel në mbyllje të afatit kalimtar. Ky veprim i fundit e mban të hapur marrëdhënien midis klubit londinez dhe akademisë së të rinjve të Real Madridit, e cila ka gjetur një nga tregjet e saj kryesore në Ligën Premier këtë verë.
Të ardhura të tjera të rëndësishme vijnë nga Victor Munoz, i transferuar te Liverpool për rreth 20 milionë euro, dhe nga Mario Gila dhe Alvaro Rodriguez, transferimet e të cilëve vlejnë afërsisht 15 milionë euro secili. Alex Jimenez, në rrugën e tij drejt Bournemouth, ka gjeneruar edhe 12.5 milionë euro të tjera.
Lista plotësohet me transferime si Jacobo Ortega te Strasbourg për 10 milionë euro, Victor Valdepenas te Fiorentina për 8 milionë euro, Mario Martin te Getafe dhe Fran Garcia te Real Betis. Këto shitje shpjegojnë gjithashtu aktivitetin e Real Madridit si brenda ashtu edhe jashtë La Ligas.
LA FÁBRICA TO THE PREMIER LEAGUE. ⭐️⚪️ pic.twitter.com/dEdNHTOGpk
— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 1, 2026
Florentino Perez mban të drejtat mbi lojtarët e rinj
Rasti i Chema Andres ilustron fushëveprimin e kësaj politike. Real Madridi e kishte shitur atë te Stuttgart duke mbajtur 50% të të drejtave të tij, dhe transferimi i tij i mëvonshëm te Brighton ka gjeneruar afërsisht 11.5 milionë euro të ardhura shtesë për klubin. Mesfushori ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare me klubin anglez pasi ka luajtur 41 ndeshje për Stuttgart në sezonin 2025/26.
Këto të ardhura kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në shpenzimet e Florentino Perez. Përpara afatit të fundit të transferimeve, klubi kishte fituar rreth 190 milionë euro nga lojtarët e zhvilluar në La Fabrica (akademinë e të rinjve të Real Madridit), krahasuar me një investim prej 225 milionë eurosh në nënshkrime të reja për Jose Mourinho.
Këto nënshkrime përfshinin Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espi dhe Denzel Dumfries, përveç transferimeve të lira të Ibrahima Konate dhe Bernardo Silva.Mbyllja e afatit kalimtar e rrit më tej atë përqindje të vetëfinancimit. Fokusi tjetër i Real Madridit do të jetë në të drejtat që ata ende mbajnë mbi lojtarët që janë transferuar tashmë: çdo shitje e ardhshme mund të gjenerojë të ardhura pa pasur nevojë të ndahet me lojtarë nga skuadra aktuale e La Ligas. /Telegrafi/