Argjentina po përgatitet për epokën pas Lionel Messit, pas vendimit të yllit të Inter Miamit për t’i dhënë fund karrierës së tij me kombëtaren.

Sipas gazetarit Federico Bueno, i cili raportoi për ESPN Argentina TV, Nico Paz pritet të marrë fanellën ikonike me numrin 10 nëse Lionel Scaloni rinovon kontratën dhe vazhdon të jetë trajner i përfaqësueses argjentinase.

Talenti i Comos nuk pati mundësinë të luante shumë minuta në Kupën e Botës 2026, por tashmë shihet si një prej futbollistëve që mund të udhëheqë kombëtaren argjentinase në vitet e ardhshme.

Paz, 21-vjeçar, ka mahnitur me paraqitjet e tij te Como dhe zhvillimi i shpejtë i tij ka bërë që ai të krahasohet edhe me vetë Messin.

Mesfushori ofensiv realizoi 12 gola dhe dhuroi tetë asistime sezonin e kaluar, duke u shpallur gjithashtu mesfushori më i mirë i Serie A-së.

Tani, Paz pritet të ketë mundësinë të tregojë vlerat e tij edhe në skenën më të madhe të futbollit evropian, pasi këtë sezon do të luajë në Ligën e Kampionëve.

Ndërkohë, e ardhmja e Lionel Scalonit në stolin e Argjentinës mbetet për t’u vendosur.

Trajneri pritet të marrë së shpejti një vendim për vazhdimin e bashkëpunimit me kampionët e botës dhe projektin e ciklit të ardhshëm. /Telegrafi/

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