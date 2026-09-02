Kush do të jetë pasardhësi i Messit me fanellën “10” nëse Scaloni rinovon?
Argjentina po përgatitet për epokën pas Lionel Messit, pas vendimit të yllit të Inter Miamit për t’i dhënë fund karrierës së tij me kombëtaren.
Sipas gazetarit Federico Bueno, i cili raportoi për ESPN Argentina TV, Nico Paz pritet të marrë fanellën ikonike me numrin 10 nëse Lionel Scaloni rinovon kontratën dhe vazhdon të jetë trajner i përfaqësueses argjentinase.
Talenti i Comos nuk pati mundësinë të luante shumë minuta në Kupën e Botës 2026, por tashmë shihet si një prej futbollistëve që mund të udhëheqë kombëtaren argjentinase në vitet e ardhshme.
Paz, 21-vjeçar, ka mahnitur me paraqitjet e tij te Como dhe zhvillimi i shpejtë i tij ka bërë që ai të krahasohet edhe me vetë Messin.
Mesfushori ofensiv realizoi 12 gola dhe dhuroi tetë asistime sezonin e kaluar, duke u shpallur gjithashtu mesfushori më i mirë i Serie A-së.
Tani, Paz pritet të ketë mundësinë të tregojë vlerat e tij edhe në skenën më të madhe të futbollit evropian, pasi këtë sezon do të luajë në Ligën e Kampionëve.
Ndërkohë, e ardhmja e Lionel Scalonit në stolin e Argjentinës mbetet për t’u vendosur.
Trajneri pritet të marrë së shpejti një vendim për vazhdimin e bashkëpunimit me kampionët e botës dhe projektin e ciklit të ardhshëm. /Telegrafi/