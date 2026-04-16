Detajet e vazhdimit të 'Quo Vadis, Aida?' publikohen: Aktori legjendar i 'Mission Impossible' i bashkohet kastit
Regjisorja nga Bosnja dhe Hercegovina, Jasmila Zbanic, do të prezantojë detajet e filmit "Quo Vadis, Aida? - Pjesa që mungon" në Tregun e Kanës këtë vit, si pjesë e Festivalit të Filmit në Kanë, dhe do të vazhdojë të mbledhë fonde për përfundimin e xhirimeve.
Kompania Indie Sales do të nisë shitjet ndërkombëtare të filmit të përmendur në Tregun e Kanës. Projekti pritet të përfundojë në pranverën e vitit 2027. Sipas Variety , komploti "Quo Vadis, Aida?" zhvillohet menjëherë pas rënies së Srebrenicës në vitin 1995 .
Aida (Jasna Đuričić), duke marrë lajmin se djemtë e saj, të cilët u morën nga anëtarët e Ushtrisë së Republikës Srpska, mund të jenë gjallë dhe në kamp, fillon një kërkim në qendrën e refugjatëve plot me mijëra gra të zhvendosura.
Ata e kuptojnë se askush nuk do t'i ndihmojë. Të udhëhequr nga Aida, ata përballen me padrejtësinë dhe mashtrimet e një sistemi politik të ndërtuar mbi marrëveshje sekrete me kriminelë lufte.
Kastit rajonal i bashkohet aktori britanik me famë botërore, Simon McBurney, i njohur për filmin "Mission: Impossible - Rogue Nation". Ai ishte i ftuar në Festivalin e Filmit në Sarajevë vitin e kaluar.
Më parë ishte njoftuar se në kast përfshihet edhe aktori legjendar irlandez Liam Cunningham, i cili luajti, ndër të tjera, në "Game of Thrones". Gjithashtu, kastit i bashkohen aktori belg Arieh Worthalter dhe aktori gjerman Dmitrij Schaad.
Kur bëhet fjalë për kastin rajonal, aktualisht dihet se Jasna Đuričić do t'i bashkohen Jasna Žalica dhe Jelena Kordić Kuret. /Telegrafi/