Dështojnë bisedimet e Real Madridit për transferimin e Rodrit, Barcelona tani në garë
Transferimi i Rodrit nga Manchester City te Real Madrid si duket është drejt dështimit pasi palët janë larg një marrëveshje mbi tarifën e transferimit.
Në një zhvillim tronditës, gazeta Sport raporton se transferimi i Rodrit te Real Madridi është pezulluar aktualisht për shkak të mungesës së marrëveshjes me Manchester Cityn.
Pavarësisht dëshirës së fituesit 30-vjeçar të Kupës së Botës për t'u transferuar në Santiago Bernabeu, Los Blancos nuk kanë arritur ta bindin Cityn në lidhje me tarifën e transferimit.
🔴 CONFIDENCIAL SPORT
💣 Bombazo: ¡El fichaje de Rodri por el Madrid, casi roto!
💥 El acuerdo con el futbolista ha saltado por los aires y habrá que ver si se puede reconducir. El club blanco lo está intentando
✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/WJo1XYibG7
— Diario SPORT (@sport) August 6, 2026
Me bisedimet që tani janë në prag të dështimit, marrëveshja do të ringjallet vetëm nëse Real Madridi e rrit ofertën e tij dhe bën hapa të rëndësishëm.
Ndërkohë, bllokimi i ka lejuar Barcelonës të hyjë në garë për maestron spanjoll të mesfushës, i cili e udhëhoqi La Rojan drejt titullit të Kupës së Botës 2026 dhe gjithashtu fitoi çmimin e Topit të Artë në turne.
Barça tashmë ka zhvilluar bisedime me ekipin e tij për të diskutuar një transferim të mundshëm, pasi ata kanë nevojë për një mesfushor mbrojtës të klasit të lartë për shkak të dëmtimit në gju të Frenkie de Jong. /Telegrafi/