Transferimi i Rodrit nga Manchester City te Real Madrid si duket është drejt dështimit pasi palët janë larg një marrëveshje mbi tarifën e transferimit.

Në një zhvillim tronditës, gazeta Sport raporton se transferimi i Rodrit te Real Madridi është pezulluar aktualisht për shkak të mungesës së marrëveshjes me Manchester Cityn.

Pavarësisht dëshirës së fituesit 30-vjeçar të Kupës së Botës për t'u transferuar në Santiago Bernabeu, Los Blancos nuk kanë arritur ta bindin Cityn në lidhje me tarifën e transferimit.


Me bisedimet që tani janë në prag të dështimit, marrëveshja do të ringjallet vetëm nëse Real Madridi e rrit ofertën e tij dhe bën hapa të rëndësishëm.

Ndërkohë, bllokimi i ka lejuar Barcelonës të hyjë në garë për maestron spanjoll të mesfushës, i cili e udhëhoqi La Rojan drejt titullit të Kupës së Botës 2026 dhe gjithashtu fitoi çmimin e Topit të Artë në turne.

Barça tashmë ka zhvilluar bisedime me ekipin e tij për të diskutuar një transferim të mundshëm, pasi ata kanë nevojë për një mesfushor mbrojtës të klasit të lartë për shkak të dëmtimit në gju të Frenkie de Jong. /Telegrafi/

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