Barcelona përgatit ofertën përfundimtare për Julian Alvarez, kalon dukshëm 100 milionë euro
Barcelona po përgatit një ofertë përfundimtare prej 115 milionë eurosh për të nënshkruar me sulmuesin e Atletico Madridit, Julian Alvarez, në këtë afat kalimtar të verës.
Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, dhe shefi i skautëve, Joao Amaral, udhëtuan për në kryeqytetin spanjoll të mërkurën, më 5 gusht, për t'u takuar me agjentin e lojtarit, Fernando Hidalgo, dhe për të kërkuar negociata të drejtpërdrejta para afatit të caktuar nga Joan Laporta për 10 gusht.
Sipas gazetës Sport, sulmuesi do të informojë zyrtarisht bordin e Atletico Madridit se dëshiron të transferohet gjatë këtij afati kalimtar dhe se po shqyrton vetëm mundësinë e bashkimit me Barcelonën.
🚨 Julián Álvarez is expected to return to Atlético Madrid on August 10... but with one clear message. 👀🇦🇷
The Argentine plans to personally inform Diego Simeone and the club's hierarchy that he wants to leave, with Barcelona his ONLY desired destination. 💙❤️
😳 Álvarez is… pic.twitter.com/Mk6mynn2d4
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 5, 2026
Lojtari do të rikthehet në stërvitjet parasezonale më 10 gusht pa hyrë në grevë ose pa bërë ndonjë deklaratë publike, duke zgjedhur në vend të kësaj të paraqesë privatisht një kërkesë zyrtare te eprorët e tij për të rënë dakord për negociata.
Barcelona kishte paraqitur tashmë një ofertë zyrtare prej 100 milionë eurosh në mesin e korrikut , e cila u refuzua pa asnjë diskutim paraprak. Alvarez hedh poshtë çdo ofertë nga klube të tjera evropiane dhe është i bindur se kërkesa e tij direkte do të ndryshojë qëndrimin e klubit përpara se të rifillojnë stërvitjet.
Drejtori ekzekutiv i Atletico Madridit, Miguel Angel Gil Marin, mban një qëndrim të vendosur kundër transferimit të sulmuesit ose hyrjes në negociata të drejtpërdrejta me Barcelonën. Bordi i klubit madrilen refuzon forcimin e rivalëve të drejtpërdrejtë të La Ligas dhe beson se sulmuesi nuk është në shitje në asnjë rrethanë ekonomike.
Pavarësisht frustrimit të gjeneruar brenda hierarkisë së Atleticos nga qasjet e përsëritura nga Barcelona, hierarkia e Camp Nou është e bindur se presioni privat i lojtarit do të hapë rrugën për një marrëveshje. Nëse Atlético vazhdon refuzimin e saj të vendosur për të negociuar çmimin prej 115 milionë eurosh, marrëveshja do të refuzohet nga bordi i Laportës pas afatit të caktuar.
Delegacioni i Barcelonës, i udhëhequr nga Deco, do të kërkojë të takohet me Miguel Angel Gil Marin midis të enjtes, 6 gusht dhe të premtes, 7 gusht 2026. Rezultati i këtij takimi do të përcaktojë nëse Barcelona do të formalizojë ofertën e saj të rregulluar prej 115 milionë eurosh apo nëse Atletico e konsideron çështjen të mbyllur para rikthimit të sulmuesit në stërvitje më 10 gusht. /Telegrafi/