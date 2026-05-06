Besi publikon fotografi me partneren e re: Ti më riktheve dhe më zbukurove jetën
Aktori e këngëtari i njohur shqiptar, Bes Kallaku, ka gjetur sërish dashurinë.
Ndonëse akoma nuk i ka zbuluar identitetin, artisti po vazhdon të publikojë imazhe me të.
Në një fotografi të re, edhe pse nuk duket, ai i ka bërë një dedikim emocionues.
"Ti më riktheve Besin dhe më zbukurove jetën", ka qenë përshkrimi që i ka vënë postimit.
Akoma nuk dihet se kush është vajza që i ka rrëmbyer zemrën komedianit.
Kjo vjen pak vite pas ndarjes nga artistja Xhensila Myrtezaj, me të cilën ka dy fëmijë.
Ndarja e tyre bëri bujë të madhe, gjersa mes rreshtave kanë hedhur akuza ndaj njëri-tjetrit. /Telegrafi/