Bebe Rexha puth në buzë një burrë të moshuar, në klipin e këngës "Çike Çike"
Këngëtarja me origjinë shqiptare, Bebe Rexha, pritet të publikojë albumin e saj të ri, të titulluar “Dirty Blond”, i cili ka ngjallur interes të madh te fansat në mbarë botën.
Projekti përfshin këngë të reja, bashkëpunime dhe elemente personale që pasqyrojnë stilin dhe evolucionin e saj artistik.
Një nga këngët që do të lansohet sonte mban titullin “Çike Çike” dhe përfshin vargje në gjuhën shqipe, duke e bërë atë të veçantë për fansat shqiptarë.
Bebe Rexha/Instagram
Kjo këngë pritet të jetë një nga momentet më të spikatura të albumit, duke kombinuar elemente moderne me referenca kulturore shqiptare.
Bebe Rexha ka ndarë me ndjekësit e saj edhe një fragment nga klipi i këngës, ku shihet duke u puthur në buzë me një burrë të moshuar, një skenë që ka ngjallur reagime dhe diskutime në rrjetet sociale.
Bebe Rexha/Instagram
Në mbishkrimin e videos, ajo shkroi: “Ku janë shqiptaret e mia?”, duke iu drejtuar drejtpërdrejt komunitetit shqiptar dhe duke treguar krenarinë për origjinën e saj.
Ky projekt pritet të sjellë një tjetër dimension të karrierës së Bebe Rexhës, e cila prej vitesh është një nga emrat më të suksesshëm të industrisë muzikore ndërkombëtare, ndërsa vazhdon të theksojë lidhjen e fortë me rrënjët e saj shqiptare. /Telegrafi/