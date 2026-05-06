Arjola Demiri dhe Fifi pajtohen pas katër vitesh
Arjola Demiri dhe Filloreta Raçi - Fifi duket se kanë ulur gjakrat dhe kanë lënë pas hatërmbetjet.
Ato janë pajtuar me njëra-tjetrën, pasi aktorja nga Tropoja e kishte të bllokuar në rrjete sociale.
Në një intervistë për 'Artistët Shqiptarë' u bë e ditur se ato janë pajtuar pas katër vitesh.
Fifi e kishte ftuar Arjolën në koncertin e saj të mbajtur në Tiranë më 25 prill.
Ajo theksoi se kishte një person ndërmjet tyre, por që detajet e tjera nuk janë të rëndësishme.
Raporti i tyre është ftohur gjatë kohës sa ishin në Big Brother VIP Albania, pasi ishin pjesë e edicionit të parë.
Sido që të jetë, miqësia e tyre është rikthyer duke lënë pas gjithçka. /Telegrafi/
