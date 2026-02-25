Anëtari i jurisë së BAFTA-s jep dorëheqjen pas skandalit të fyerjeve raciste: Organizata veproi në mënyrë të pafalshme
Anëtari i jurisë së Çmimeve të Akademisë Britanike të Filmit (BAFTA), Jonte Richardson, ka dhënë dorëheqjen për shkak të, sipas mendimit të tij, mungesës së reagimit të organizatorëve ndaj fyerjes raciste të një njeriu të keq të bërtitur gjatë ceremonisë nga John Davidson, i cili vuan nga sindroma Tourette.
"Pas një vetëshqyrtimi të plotë, ndihem i detyruar të jap dorëheqjen nga Juria e Talenteve të Rinj të BAFTA-s. Mënyra se si organizata e trajtoi incidentin e pafat me sindromën Tourette dhe fjalën "N" mbrëmë në ndarjen e çmimeve ishte plotësisht e pafalshme. Nuk mund dhe nuk do të kontribuoj kohën, energjinë dhe ekspertizën time në një organizatë që ka dështuar vazhdimisht të mbrojë dinjitetin e mysafirëve, anëtarëve dhe komunitetit krijues afrikano-amerikan", shkroi ai në profilin e tij në LinkedIn.
Ai vazhdoi duke thënë se kjo është një turp i madh duke pasur parasysh se edicioni i këtij viti i Çmimeve BAFTA krenohet me një numër të madh artistësh afrikano-amerikanë që marrin pjesë, përfshirë kastin e "Just Act Normal".
"Megjithatë, kur një organizatë si BAFTA, me historinë e saj të gjatë të racizmit sistemik, refuzon të pranojë dëmin e shkaktuar ndaj komunitetit afrikano-amerikan, komunitetit me aftësi të kufizuara dhe të ofrojë një kërkimfalje të duhur, të qëndrosh në një situatë të tillë do të ishte e barabartë me tolerimin e sjelljes së saj. Shpresoj që menaxhmenti i BAFTA-s do ta kuptojë dëmin që ata dhe BBC kanë shkaktuar dhe do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të siguruar që stafi i tyre i prodhimit të jetë mjaftueshëm gjithëpërfshirës për të parandaluar një problem të tillë në të ardhmen", përfundoi ai.
Ju kujtojmë se John Davidson nga Skocia, i cili vuan nga sindroma Tourette, foli pasi bërtiti me një fyerje raciste ndaj Michael B. Jordan dhe Delroy Lind, të cilët po ndanin çmimet në skenë në ndarjen e çmimeve BAFTA në Londër.
Ai shkroi një deklaratë në të cilën deklaroi, ndër të tjera, se ishte thellësisht i zhgënjyer nëse dikush besonte se tiket e tij të pavullnetshme ishin të qëllimshme ose se ato mbartnin ndonjë kuptim. /Telegrafi/