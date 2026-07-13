Zyrtare: Manchester United prezanton Andrey Santosin
Manchester United ka zyrtarizuar transferimin e mesfushorit brazilian Andrey Santos nga Chelsea.
Klubi nga "Old Trafford" ka paguar 48 milionë funte, plus edhe 2 milionë funte të tjera në formë bonusesh për të siguruar shërbimet e 22-vjeçarit.
Pas prezantimit si lojtar i ri i Manchester Unitedit, Santos nuk e fshehu emocionin për realizimin e një ëndrre të kahershme.
"Që kur isha i vogël kam ëndërruar këtë moment. Historia dhe përgjegjësia që vjen me këtë fanellë janë arsyeja pse jam këtu."
"Do ta shkruaj emrin tim në historinë e këtij klubi të madh", deklaroi Andrey Santos pas nënshkrimit të kontratës.
Ready to make his mark.
The Manchester United family welcomes you, @04Andrey 🤝🔴
— Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026
Ndërkohë, Man Utd do të jetë aktive edhe më tej në afatin kalimtar veror ngase e ka kompletuar marrëveshjen për Youri Tielemans të Aston Villas.
Unitedi edicionin tjetër synon të rikthehet në garë për titullin kampion pasi vitin e kaluar e siguroi pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve./Telegrafi/