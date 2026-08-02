Pse Vinicius Jr do të ishte transferimi ideal për ta çuar Arsenalin në një tjetër nivel
Në pamje të parë, ideja e transferimit të Vinicius Jr te Arsenali mund të duket e vështirë, madje edhe e diskutueshme. Sulmuesi brazilian është një nga futbollistët që ndan më shumë opinionet në futbollin botëror, ndërsa kohët e fundit vëmendja ndaj tij është përqendruar jo vetëm te paraqitjet në fushë, por edhe te personaliteti i tij.
Megjithatë, nëse analizohet vetëm aspekti futbollistik, ka shumë arsye pse Vinicius mund të jetë lojtari që i mungon skuadrës së Mikel Artetas.
Një nga armët më të forta të brazilianit është aftësia për të fituar duelet një kundër një. Vinicius është ndër futbollistët më të vështirë për t'u ndalur në situata individuale. Shpesh, kur sfidon një mbrojtës, rezultati është i njëjtë: e kalon kundërshtarin, fiton faull ose detyron mbrojtjen të largojë topin në këndore.
Ky element do t'i përshtatej në mënyrë perfekte Arsenalit, një skuadër që është bërë shumë e rrezikshme në goditjet standarde. Me Viniciusin në krahun e majtë, londinezët do të krijonin edhe më shumë këndore dhe goditje dënimi pranë zonës, duke shtuar një armë tjetër në sulm.
Një tjetër avantazh i madh është vazhdimësia. Vinicius ka qenë jashtëzakonisht i disponueshëm gjatë viteve të fundit, pavarësisht numrit të madh të ndeshjeve. Ai ka luajtur rregullisht dhe ka shmangur lëndimet serioze, diçka që do të ishte shumë e vlefshme për Arsenalin.
Në sezonin e kaluar, lojtari me më shumë minuta te Arsenali ishte Declan Rice, ndërsa mes sulmuesve asnjëri nuk kishte nivelin e vazhdimësisë që ka treguar Vinicius në pesë sezonet e fundit.
Një tjetër problem që braziliani mund ta zgjidhte është varësia e Arsenalit nga krahu i djathtë. Aktualisht, rreth 42 për qind e sulmeve të skuadrës zhvillohen nga ajo anë, ndërsa vetëm 32 për qind nga e majta.
Kjo e bën skuadrën më të parashikueshme për kundërshtarët, të cilët fokusohen kryesisht te kombinimet mes Bukayo Sakas dhe Martin Odegaard.
Me Viniciusin në krahun e majtë, Arsenali do të fitonte ekuilibër në fazën sulmuese. Braziliani nuk ka nevojë për shumë mbështetje për të krijuar rrezik, pasi është në gjendje të fitojë duele individuale dhe të krijojë raste si për vete, ashtu edhe për bashkëlojtarët.
Prania e tij do t'i detyronte kundërshtarët të shpërndanin më mirë forcat në mbrojtje, duke krijuar më shumë hapësira edhe për lojtarët në krahun e djathtë.
Një nga karakteristikat më të veçanta të Viniciusit është fakti se ai ndryshon planet e kundërshtarëve edhe para fillimit të ndeshjes. Në Spanjë, shumë skuadra kanë përdorur dy mbrojtës në krahun e tij ose kanë sakrifikuar cilësinë sulmuese vetëm për ta ndalur.
Edhe Pep Guardiola e ka pranuar këtë ndikim.
“Më parë kishim Walkerin. Tani, për ta ndalur Viniciusin, na duhet dikush me motoçikletë. Ai është një kërcënim i vazhdueshëm. Edhe kur mendon se e ke nën kontroll, ai mund të krijojë diçka të paparashikueshme”, kishte deklaruar trajneri spanjoll.
Kjo tregon se ndikimi i Viniciusit shkon përtej golave dhe asistimeve. Ai është një nga ata futbollistë që i detyrojnë kundërshtarët të ndryshojnë mënyrën e lojës vetëm për shkak të pranisë së tij në fushë.
Sigurisht, ekzistojnë edhe disa pikëpyetje. Dy shqetësimet kryesore lidhen me kontributin e tij në mbrojtje dhe me personalitetin e tij.
Sa i përket fazës defensive, statistikat tregojnë se Vinicius nuk shmang punën pa top. Problemi nuk është mungesa e përpjekjes, por momenti kur vendos të ushtrojë presion. Në një sistem të organizuar si ai i Arsenalit, ku presingu është i koordinuar, besohet se braziliani do ta përmirësonte edhe këtë aspekt të lojës së tij.
Sa i përket karakterit, edhe pse ka pasur incidente të ndryshme gjatë karrierës, në dhomat e zhveshjes së Real Madridit ai ka qenë gjithmonë pjesë e një grupi të bashkuar. Carlo Ancelotti e kishte cilësuar skuadrën e sezonit 2023/24 si dhomën e zhveshjes më të mirë me të cilën kishte punuar ndonjëherë, ndërsa Vinicius ishte një nga liderët e atij grupi.
Në një ambient si ai i Arsenalit, që konsiderohet një nga më të shëndetshmit në futbollin evropian, këto shqetësime nuk pritet të jenë problem serioz.
Nëse Arsenali arrin ta transferojë Vinicius Jr, londinezët jo vetëm që do të fitojnë një nga lojtarët më të mirë në botë në duelet individuale, por edhe një futbollist që mund t'i japë skuadrës një dimension krejtësisht të ri dhe ta ndihmojë në garën për trofetë më të mëdhenj./Telegrafi/