Zara Larsson pëson incident me takën gjatë performancës live, por vazhdon spektaklin pa u ndalur
Zara Larsson tregoi profesionalizëm maksimal gjatë një performance live në emisionin “Today”, pasi pësoi një incident me gardërobën në mes të skenës.
Këngëtarja suedeze 28-vjeçare po performonte hitet e saj në koncertin veror të emisionit, kur njëra nga takat e saj stiletto u këput papritur.
Megjithatë, ajo vazhdoi të këndonte dhe të kërcente pa humbur ritmin, duke vazhduar performancën me të njëjtën energji, shkruan DailyMail.
Madje, gjatë spektaklit ajo zbriti edhe nga skena për të bashkëvepruar me fansat, ndërsa publiku reagoi me entuziazëm ndaj mënyrës si e menaxhoi situatën.
Pas performancës, Larsson reagoi me humor në Instagram Story, ku zbuloi se kishte qenë shumë nervoze pasi kishte probleme me zërin para koncertit.
“Isha shumë nervoze këtë mëngjes sepse zëri im ishte zhdukur fjalë për fjalë. Por ia dolëm! U argëtova shumë”, shkroi ajo.
Artistja publikoi edhe një fotografi të takës së thyer, duke bërë shaka se performoi këngën “Lush Life” vetëm me një takë.
Një ditë më vonë, ajo ndau sërish fotografi nga performanca dhe shkroi: “Vera është zyrtarisht këtu”.
Larsson foli gjithashtu për suksesin e albumit të saj “Midnight Sun” dhe lidhjen që ka krijuar me fansat përmes stilit dhe muzikës së saj, duke thënë se ndihet krenare kur sheh njerëzit të frymëzohen nga bota artistike që ajo ka krijuar. /Telegrafi/