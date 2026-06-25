Ylli i madh i Real Madridit drejt Ligës Premier? Man Utd përgatit ofertën e madhe
Manchester United ka hyrë fuqishëm në garën për transferimin e mesfushorit francez Aurelien Tchouameni, i cili është shndërruar në një nga objektivat kryesorë të klubit anglez gjatë afatit kalimtar veror.
Sipas raportimeve të The Athletic, “Djajtë e Kuq” shohin një mundësi të rrallë për ta transferuar lojtarin e Real Madridit, në një periudhë kur gjiganti spanjoll po planifikon ndryshime të mëdha në skuadër.
‘Old Trafford’ konsiderohet aktualisht destinacioni më i mundshëm për Tchouamenin, ndërsa vlera e marrëveshjes mund të arrijë rreth 70 milionë euro.
Drejtuesit e Manchester United synojnë të përshpejtojnë negociatat gjatë javëve të ardhshme, duke e parë francezin si një përforcim kyç për repartin e mesfushës, i cili ka shfaqur mungesë stabiliteti në sezonet e fundit.
Vendimi i Real Madridit për të dëgjuar ofertat për Tchouamenin lidhet me planet e trajnerit të ri, Jose Mourinho.
Portugezi raportohet se e ka identifikuar mesfushorin argjentinas Enzo Fernandez si prioritetin kryesor për rindërtimin e mesfushës madrilene.
Megjithatë, çmimi i lartë i lojtarit të Chelseat, që thuhet se arrin në rreth 120 milionë euro, ka detyruar klubin spanjoll të shqyrtojë shitjen e një prej yjeve aktualë për të siguruar fondet e nevojshme.
Me Eduardo Camavingan që konsiderohet i paprekshëm dhe Federico Valverden pjesë e planeve afatgjata, Tchouameni duket se është emri që mund të largohet nga “Santiago Bernabeu”.
Nga ana tjetër, Manchester United po kërkon të mbushë boshllëkun e krijuar pas largimit të Casemiros, ndërsa e ardhmja e Manuel Ugartes mbetet ende e paqartë.
Edhe pse klubi është pranë transferimit të brazilianit Ederson nga Atalanta, drejtuesit besojnë se nevojitet edhe një mesfushor me profilin dhe përvojën e Tchouamenit për të forcuar ekipin.
Alternativat e tjera të shqyrtuara nga United kanë hasur vështirësi. Bisedimet për Mateus Fernandes kanë ngecur për shkak të kërkesave të larta financiare, ndërsa Elliot Anderson duket se preferon një transferim te Manchester City.
Në këtë situatë, Tchouameni shihet si një mundësi ideale për Manchester United.
Francezi vlerësohet për aftësinë e tij në rikuperimin e topit, qetësinë nën presion dhe kontrollin e ritmit të lojës, cilësi që mund t’i japin skuadrës angleze më shumë balancë dhe konkurrueshmëri në luftën për trofetë e mëdhenj. /Telegrafi/