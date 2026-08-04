Ylli i Man Cityt konfirmon qëndrimin në “Etihad”
Mateo Kovacic ka zbuluar se do të qëndrojë te Manchester City për sezonin e ardhshëm, pavarësisht thashethemeve për një largim të mundshëm të tij këtë verë.
Mesfushori kroat ka konfirmuar se ka zhvilluar një bisedë me klubin, në të cilën është siguruar roli i tij në ekip.
“Nuk ndjeva pikëpyetje prej tyre. Fola me ta, ishte se ata mbështeten tek unë, gjë që ishte e rëndësishme për mua ta dëgjoja këtë prej tyre”, tha 32-vjeçari për Manchester Evening News.
“Dhe tani, siç thashë, për lojtarët është gjithmonë përgjegjësia juaj të tregoni versionin tuaj më të mirë, sepse nëse luani mirë, trajneri do t'ju vendosë në vend të parë”, përfundoi kroati.
Vendimi sjell njëfarë sigurie për departamentin që mund t'i nënshtrohet një rindërtimi këtë verë, me pasiguri rreth Rodrit, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez dhe Rico Lewis.
Ndryshe, Kovacic ka qenë i lidhur me një transferim te ish-klubi i tij Interi dhe tek Juventusi. /Telegrafi/