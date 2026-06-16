Ylli i madh i PSG-së refuzon ofertën e Barcelonës
Barcelona ka pësuar një goditje në përpjekjet e saj për të transferuar Bradley Barcolan gjatë afatit kalimtar të verës.
Pavarësisht se klubi katalanas kishte paraqitur një ofertë prej rreth 50 milionë eurosh për kartonin e lojtarit, si dhe një pagë vjetore prej 13 milionë eurosh, as Paris Saint-Germaini dhe as vetë futbollisti nuk kanë shfaqur interes për realizimin e marrëveshjes.
Sulmuesi anësor francez 23-vjeçar ka kaluar një sezon të shkëlqyer me PSG-në, duke shënuar 13 gola dhe duke dhuruar shtatë asistime, çka e ka konfirmuar si një nga talentet më premtuese të futbollit evropian.
Megjithatë, projekti sportiv i kampionëve në fuqi të Evropës ka rezultuar më bindës sesa përfitimet financiare të ofruara nga Barcelona.
PSG-ja ka refuzuar të hyjë në negociata për një shumë më të ulët se 75 milionë euro, një qëndrim që ka komplikuar ndjeshëm çdo mundësi transferimi. Drejtuesit e klubit parisien besojnë se vlera e Barcolas është dukshëm më e lartë se oferta e Barcelonës dhe e konsiderojnë atë një element kyç për ruajtjen e nivelit konkurrues të skuadrës në të gjitha garat.
Klubi francez e sheh Barcolan si një pjesë të rëndësishme të planeve të trajnerit Luis Enrique, veçanërisht pas kontributit të tij në triumfin e fundit në Ligën e Kampionëve.
Me kontratë të vlefshme deri në vitin 2028, PSG e konsideron francezin një investim afatgjatë dhe nuk ka ndërmend të heqë dorë nga një lojtar me potencial të madh botëror për një shumë më të ulët se 75 milionë euro.
Situata është bërë edhe më e vështirë për Barcelonën për shkak të dëshirës së vetë lojtarit për të qëndruar në Paris. Barcola ndihet i vlerësuar te PSG-ja dhe beson se do të vazhdojë të ketë një rol të rëndësishëm në një prej skuadrave më të forta të futbollit evropian.
Si pasojë, Barcelona pritet të shqyrtojë alternativa të tjera në afatin kalimtar për të përforcuar repartin ofensiv për sezonin e ardhshëm./Telegrafi/