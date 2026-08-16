Lumbardh Dellova asiston, Amedspori e nis me fitore nën urdhrat e Besnik Hasit
Amedspor ka nisur me fitore Superligën e Turqisë për të fituar ndaj Erzurumspor.
Në ekipin ku luajtën dyshja e Kosovës Lumbardh Dellova dhe Ermal Krasniqi, arritën fitore 3-0 ndaj skuadrës, ku që nga fillimi luajti mbrojtësi tjetër kosovar Amar Gërxhaliu.
Dellova në fakt zhvilloi një paraqitje të jashtëzakonshme, ndërsa edhe dhuroi një asistim për Saba (53’).
HARİKA GOL!
GOL | Amed SK 1-0 Erzurumspor FK
⚽️ 53' Dia Saba pic.twitter.com/EIy7fMrnKd
— Gol Cebinde TV (@golcebindetv) August 16, 2026
Nga “SofaScore” ai u vlerësua me notën 8.1, që ishte e dyta më e larta pas Saba, me këtë të fundit që u vlerësua me notën 9.1.
Ndërkohë, Krasniqi zhvilloi një paraqitje solide për t’u vlerësuar me 6.9./Telegrafi/
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