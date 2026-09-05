Fenerbahçe e Muriqit humb derbin ndaj Besiktasit
Fenerbahçe është mposhtur 2-1 nga Besiktasi në derbin e javës së katërt të Superligës së Turqisë, duke pësuar kështu humbjen e parë në kampionat.
Skuadra e Ismail Kartalit e nisi mirë ndeshjen dhe kaloi në epërsi në minutën e 26-të. Milan Skriniar përfitoi nga një top i kthyer dhe e dërgoi topin në rrjetë për 1-0.
Besiktasi reagoi shpejt dhe barazoi në minutën e 38-të me Ridvan Yilmaz, i cili realizoi me një goditje të bukur nga brenda zonës. Fenerbahçes iu anulua edhe një gol i Irfan Kahvecit në minutën e 41-të për pozitë jashtë loje.
🔚 Devre arası.
FB 🆚 BJK | 1-1 pic.twitter.com/TCRqfQEj9g
— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 5, 2026
Në pjesën e dytë, Besiktasi ishte më konkret dhe në minutën e 73-të e përmbysi rezultatin. Orkun Kökçü asistoi për Dusan Vlahovicin, i cili realizoi për 2-1. Fenerbahçe pati mundësi për të barazuar, por nuk arriti ta ndryshojë rezultatin deri në fund.
Vedat Muriqi e nisi ndeshjen nga minuta e parë dhe luajti 68 minuta, para se të zëvendësohej nga Romelu Lukaku.
Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş pic.twitter.com/WbfVGcBREE
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2026
Pas katër javësh, Besiktasi ka nëntë pikë, Fenerbahçe gjashtë, ndërsa Galatasaray kryeson tabelën me 10 pikë. /Telegrafi/