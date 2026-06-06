Ylli i Liverpoolit e pranon se po e konsideron largimin pavarësisht ardhjes së Iraolas
Ylli i Liverpoolit, Federico Chiesa, ka pranuar se po e shqyrton largimin nga klubi, në një intervistë të sinqertë ku foli edhe për situatën që lidhet me dy bashkëlojtarë të tjerë.
Chiesa, i cili u transferua nga Juventusi në vitin 2024, pati vështirësi për minuta në sezonin 2025/26 dhe e nisi vetëm një ndeshje si titullar në Ligën Premier me Liverpoolin.
Mungesa e hapësirave e kishte nxitur një valë raportimesh që e lidhnin me një rikthim në Itali në janar, por një lëndim i Alexander Isak dhe angazhimi i Mohamed Salah në Kupën e Kombeve të Afrikës e bllokuan atë skenar.
Chiesa synon të jetë me “Të Kuqtë” në fazën përgatitore, por këmbëngul se do të duhet të largohet nëse minutazhi i tij nuk përmirësohet.
“Dua të luaj dhe, nëse nuk gjej vazhdimësi në Ligën Premier, do të më duhet ta gjej diku tjetër”, i tha Chiesa mediumit italian.
“Në sezonin që sapo përfundoi, pothuajse s’kam luajtur fare. Do të shkoj në SHBA për fazën përgatitore dhe pastaj do të flas me klubin dhe me Iraolan, dhe do ta shohim”, shtoi ai.
“Sinqerisht, nuk kam luajtur shumë që nga fillimi i vitit 2026. Kam një marrëdhënie shumë të mirë me Liverpoolin. Në janar klubi dhe Slot më thanë se nuk mund të largohesha. Kishin nevojë për mua. Ishte çështje numrash. Ishim në krizë”.
“E kuptova situatën dhe qëndrova, duke mbajtur buzëqeshjen në fytyrë. Gjithsesi po flasim për Liverpoolin. Vitin e kaluar më lejuan të fitoja Ligën Premier”, përfundoi ai.
Chiesa mbetet i dashur për tifozët e Liverpoolit, pavarësisht se nuk arriti të vendosej si titullar i rregullt që nga transferimi i tij prej rreth 14 milionë eurosh./Telegrafi/