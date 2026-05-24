Xhiro e fundit kurrë nuk ka qenë më dramatike në Angli: 8 skuadra në garë për Evropën,dy për mbijetesën
Xhiro e fundit në Ligën Premier angleze sjell kulmin e emocioneve dhe zgjidhjen e pyetjeve kyçe në të gjitha pjesët e tabelës.
Në garën për titull, Mikel Arteta dhe Arsenali i tij arritën t’i jepnin fund dominimit të Manchester Cityt dhe të siguronin titullin pas një pritjeje 22-vjeçare.
Pep Guardiola u detyrua të kënaqej me fitimin e Kupës FA pas largimit të tij nga klubi, duke i dhënë fund epokës së tij mbresëlënëse dhjetëvjeçare në Etihad ku sot do të përshëndetet para publikut vendas.
Do të jetë shumë më dramatike në fund të tabelës, ku Tottenham dhe West Ham po luftojnë për mbijetesë në klasën elitare.
Për Spurs kundër Evertonit, një pikë ka shumë do të jetë e mjaftueshme për t’i shpëtuar, ndërsa Hammers shpresojnë të fitojnë kundër Leeds dhe të shpresojnë në humbjen e Tottenham.
Në të njëjtën kohë, Bournemouth, Brighton dhe Liverpool po luftojnë një betejë të madhe për vendet e mbetura që çojnë në Ligën e Kampionëve të sezonit të ardhshëm.
Falë performancave të shkëlqyera të klubeve angleze në Evropë, këtë sezon liga mori një vend shtesë në garën elitare nëpërmjet një statusi të veçantë nga UEFA.
Aston Villa e ka siguruar tashmë një vend duke fituar Europa League, por rezultati i ndeshjes së tyre me Cityn përcakton drejtpërdrejt fatin e ekipit të vendit të gjashtë.
Në këtë raund, tifozët e Liverpoolit do t’i thonë një lamtumirë emocionale legjendës së tyre Mohamed Salah, i cili po luan ndeshjen e tij të fundit për klubin.
Të gjitha ndeshjet do të luhen sot nga ora 17:00. /Telegrafi/
Çiftet:
Brighton - Manchester United
Burnley - Wolves
Crystal Palace - Arsenal
Fulham - Newcastle
Liverpool - Brentford
Manchester City - Aston Villa
Nottingham Forest - Bournemouth
Sunderland - Chelsea
Tottenham - Everton
West Ham - Leeds