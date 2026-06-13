Manchester United tërhiqet nga transferimi i dy yjeve të Ligës Premier
Klubi nga Old Trafford, Manchester Untedi ka hequr dorë nga dy prej mesfushorëve më të mirë të Ligës Premier shkaku i vlerësimeve të larta nga ekipet e tyre përkatëse.
Sipas Manchester Evening News, Manchester United e ka ftohur interesin për mesfushorin e Newcastle United, Sandro Tonali, duke u përqendruar diku tjetër në tregun e transferimeve.
Ndërsa Tonali më parë ishte lidhur me një transferim të mundshëm në Old Trafford, raportet e fundit sugjerojnë se ai nuk është më lart në listën e prioriteteve të klubit, me vëmendjen që po largohet nga një marrëveshje. Besohet se Newcastle e vlerëson mesfushorin italian me mbi 100 milionë funte.
Gjithashtu kuptohet se United është tërhequr nga një transferim i mesfushorit të Nottingham Forest, Elliot Anderson, veçanërisht pasi interesi i Manchester Cityt rrit konkurrencën dhe kostot e mundshme. Forest thuhet se kërkon mbi 120 milionë funte për lojtarin anglez.
Newcastle është në një pozicion të fortë financiar dhe nuk është nën presion për të shitur, pasi ka siguruar tashmë të ardhura të konsiderueshme nga shitjet e lojtarëve, përfshirë largimin prej 69 milionë funtesh të Anthony Gordon.
Ekziston gjithashtu një pritje që United mund t’i japë përparësi forcimit në pozicionin e mbrojtësit të majtë, me Lewis Hall që shihet si një objektiv më realist në afatin kalimtar veror.
Me disa pozicione në shqyrtim, besohet se nuk ka gjasa që United të ndjekë si Tonalin ashtu edhe Hallin në të njëjtën afat kalimtar. /Telegrafi/