Galatasaray dërgon ofertë zyrtare te Arsenali për yllin e skuadrës
Sipas Sky Sports, Galatasaray ka bërë sot një ofertë zyrtare prej 45 milionë eurosh për Gabriel Martinellin.
Arsenali ende nuk ka dhënë përgjigje për ofertën, duke mos e pranuar dhe as refuzuar atë. Martinelli aktualisht është objektivi kryesor i klubit turk në këtë afat kalimtar.
Interesimi i Galatasarayt për brazilianin është rritur ndjeshëm gjatë ditëve të fundit. Më herët, klubi turk ishte raportuar se kishte shqyrtuar një ofertë prej 40 milionë eurosh ose kishte zhvilluar kontakte fillestare për transferimin e tij, pasi dështoi të avanconte në tentativën për të transferuar Rafael Leaon nga Milani.
Tashmë, Galatasaray duket se e ka intensifikuar interesimin, duke paraqitur një ofertë zyrtare dhe më të lartë për Martinellin.
🚨💣 EXCL | Galatasaray have submitted an official €45m offer for Gabriel Martinelli today.
The offer is now on Arsenal’s table.
Martinelli is currently Galatasaray’s top transfer priority.@SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/RWlq4lvVLd
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 12, 2026
Reprezentuesi brazilian ka hyrë në vitin e fundit të kontratës me Arsenalin, megjithëse klubi anglez ka një opsion për ta zgjatur marrëveshjen.
Martinelli ishte pjesë e skuadrës së Arsenalit që sezonin e kaluar fitoi titullin e Ligës Premier, ndonëse minutat e tij si titullar ishin më të kufizuara. Ndërkohë, Arsenali tashmë ka shtuar alternativa në repartin ofensiv dhe vazhdon të monitorojë edhe përforcime të tjera në krahun e majtë.
Megjithatë, Arsenali e vlerëson Martinellin dukshëm më shumë se oferta aktuale prej 45 milionë eurosh dhe nuk pritet ta lejojë largimin e tij pa siguruar fillimisht një zëvendësues të përshtatshëm./Telegrafi/