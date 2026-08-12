Tre objektivat përfundimtarë të Manchester United këtë verë
Manchester United po shqyrton tregun e transferimeve të verës 2026 për të nënshkruar një qendërsulmues, një mbrojtës të majtë dhe mesfushorin e Leicester City, Louis Page, sipas The Athletic. Aktiviteti i transferimeve të Manchester United mbetet intensiv.
Trajneri Michael Carrick po kërkon mbërritjen e një sulmuesi të aftë për të luajtur si sulmues natyral ose për të luajtur si partner me Bryan Mbeumo dhe Matheus Cunha.
Dëmtimi i Seskos në kërcirë, i cili e ka penguar atë të luajë minuta gjatë ndeshjeve parasezonale të vitit 2026, po e detyron stafin e trajnerëve të forcojnë opsionet e tyre sulmuese për Premier League.
Ndërkohë, drejtuesit e Unitedit kanë bërë përparim në negociatat për Page, mesfushorin e Leicester City, i cili luan si numër 8 në formacionin bazë. Pavarësisht interesit zyrtar nga Arsenali, lojtari preferon një transferim në Old Trafford, ku bordi po kërkon të vazhdojë politikën e nënshkrimit të lojtarëve të rinj pas blerjeve të Ayden Heaven në janar dhe Tynan Thompson muajin e kaluar.
Manchester United mbetet i interesuar për Lewis Hall për pozicionin e mbrojtësit të majtë, megjithëse Newcastle United këmbëngul se lojtari nuk është në shitje. Qëndrimi i klubit të ‘St James' Park’, i ngjashëm me atë të mbajtur me Bruno Guimaraes dhe Alexander Isak, i ndërlikon negociatat dhe e detyron skuadrën angleze të eksplorojë alternativa në futbollin spanjoll.
Ndër opsionet në listën e ngushtë është Jorge Salinas, një mbrojtës 19-vjeçar nga Racing Santander. Lojtari i kombëtares spanjolle ka një klauzolë lirimi prej 16 milionë eurosh në kontratën e tij, e cila përfaqëson një rrugë të drejtpërdrejtë për forcimin e mbrojtjes nëse mundësia e nënshkrimit të Hall përjashtohet përfundimisht.
Bordi i United do të fillojë bisedime zyrtare me drejtuesit e Leicester City këtë javë në gusht 2026 për të finalizuar tarifën e transferimit të Page.
Nëse negociatat për mesfushorin janë të suksesshme, United do të paraqesë një ofertë zyrtare te Racing Santander për klauzolën e lirimit prej 16 milionë eurosh të Jorge Salinas për të forcuar mbrojtjen e Michael Carrick. /Telegrafi/