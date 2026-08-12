“Keni kohë deri të premten”, Chelsea i vendos ultimatum Man Cityt për Enzo Fernandezin
Sipas Fabrizio Romanos, Chelsea ka vendosur afatin përfundimtar për çdo marrëveshje të mundshme për largimin e Enzo Fernandezit.
Klubi londinez i ka vendosur Manchester Cityt një ultimatum deri të premten në orën 17:00 sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar për të përfunduar transferimin e mesfushorit argjentinas.
Romano ka bërë të ditur se Manchester City ka zhvilluar kontakte me kampin e Fernandezit gjatë ditëve të fundit, por Chelsea ka qenë i qartë për kushtet e tij.
“Chelsea ka vendosur të premten në orën 17:00 sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar si afat përfundimtar për largimin e Enzo Fernandezit.
Manchester City ka qenë në bisedime me kampin e tij prej ditësh, por Chelsea e ka bërë të qartë: 120 milionë funte, ndërsa kushtet e pagesës janë komunikuar gjithashtu.
120 milionë funte deri të premten në orën 17:00 ose Chelsea nuk do ta shesë Enzon te Manchester City”, ka shkruar Romano.
Manchester City e sheh Fernandez si një prej opsioneve kryesore për mesfushën, veçanërisht nëse Rodri largohet nga klubi dhe transferohet te Barcelona.
Megjithatë, kërkesa e Chelsea prej 120 milionë funtesh mbetet pengesa kryesore për realizimin e marrëveshjes.
Kështu, e ardhmja e Fernandezit pritet të vendoset brenda pak ditësh: ose Manchester City do të pranojë kushtet e Chelsea dhe do të paguajë shumën e kërkuar, ose mesfushori argjentinas do të qëndrojë në Stamford Bridge./Telegrafi/