Gjiganti i Ligës Premier me ofertë prej 100 milionë eurosh për Kenan Yildiz
Arsenali po përgatit një ofertë të majme prej 100 milionë eurosh për talentin turk të Juventusit, Kenan Yildiz, në përpjekje për të forcuar repartin ofensiv para sezonit të ri.
Trajneri i londinezëve, Mikel Arteta, e sheh 20-vjeçarin si profilin ideal për krahun e majtë të sulmit.
Yildiz konsiderohet një nga talentet më premtues të futbollit evropian, falë aftësisë për të luajtur si anësor, për të depërtuar në qendër dhe për të krijuar rrezik pranë zonës kundërshtare.
Sipas gazetarit Sacha Tavolieri, Arsenali e konsideron turkun një investim si për të tashmen ashtu edhe për të ardhmen.
Arteta kërkon më shumë konkurrencë dhe kreativitet në repartin ofensiv, ndërsa Yildiz vlerësohet si një lojtar me potencial të jashtëzakonshëm për t’u shndërruar në një prej yjeve të Ligës Premier.
Megjithatë, transferimi pritet të jetë shumë i vështirë.
Juventusi nuk dëshiron të heqë dorë nga një prej aseteve më të çmuara të klubit dhe e konsideron Yildizin pjesë kyçe të projektit afatgjatë.
Pas një sezoni ku fitoi më shumë hapësirë dhe rëndësi në skuadër, drejtuesit bardhezi janë të vendosur ta mbajnë në Torino.
Pavarësisht kësaj, një ofertë që i afrohet shifrës së 100 milionë eurove do ta detyronte klubin italian të paktën të shqyrtonte situatën.
Arsenali është i vetëdijshëm se marrëveshje të tilla nuk mbyllen lehtë dhe është i gatshëm të presë zhvillimet e ardhshme, veçanërisht paraqitjet e Yildizit me kombëtaren e Turqisë në Kupën e Botës.
Një turne i suksesshëm mund të rrisë edhe më shumë vlerën e tij në treg, por njëkohësisht do të konfirmonte bindjen e Arsenalit se investimi ia vlen.
Klubi londinez synon të vazhdojë ngritjen drejt elitës së futbollit evropian dhe po kërkon lojtarë që mund të bëjnë diferencën në ndeshjet më të rëndësishme.
Mbetet të shihet nëse oferta prej 100 milionë eurosh do të jetë e mjaftueshme për të lëkundur qëndrimin e klubit italian dhe për të hapur negociatat për një nga talentet më të kërkuar të futbollit evropian. /Telegrafi/