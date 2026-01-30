Xheneta Fetahu shfaqet në gjendje të vështirë në Instagram
Xheneta Fetahu ka shqetësuar ndjekësit e saj pasi ka publikuar një InstaStory ku duket në gjendje jo të mirë fizike.
Ajo falënderoi fansat për mbështetjen: “Faleminderit prej zemre për të gjithë ju që më keni shkruar, më keni telefonuar dhe jeni shqetësuar për gjendjen time”.
Xheneta gjithashtu falenderoi dhe mjekun e saj: “Faleminderit që më ktheve frymëmarrjen”.
Ajo tregoi se gjendja e saj momentale është e vështirë: “Aktualisht jam shumë e ajur dhe njërin sy e kam pothuajse të mbyllur, prandaj edhe nuk po e përdor shumë telefonin”, përfundoi ajo.
Fansat kanë reaguar menjëherë, duke i dërguar mesazhe mbështetëse dhe duke shprehur shqetësimin për shëndetin e saj. /Telegrafi/
Xheneta Fetahu/InstaStory
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals