Xabi Alonso e kërkon me çdo kusht, Chelsea përgatit 100 milionë euro për yllin e Real Madridit
Chelsea po përgatit një ofertë prej 100 milionë eurosh për të finalizuar transferimin e Arda Guler gjatë afatit kalimtar të verës. Mesfushori 21-vjeçar i Real Madridit mund të ndryshojë klub së shpejti.
Trajneri i Chelsea, Xabi Alonso, e ka identifikuar reprezentuesin turk si kandidatin ideal për të mbuluar hapësirën e lënë pas nga Enzo Fernandez, i cili u transferua te Manchester City nën drejtimin e Enzo Marescas gjatë afatit kalimtar të verës.
Alonso i njeh mirë aftësitë e Gulerit, pasi ka punuar me të gjatë periudhës së tij në stolin e Real Madridit. Në atë periudhë, turku regjistroi 4 gola dhe 10 asistime në 34 ndeshje zyrtare.
Trajneri spanjoll planifikon ta vendosë Gulerin në një dyshe në mesfushë përkrah Moises Caicedos, ndërsa prapa tyre do të luante një formacion me tre mbrojtës qendrorë për t'i dhënë ekipit më shumë ekuilibër në fazën defensive.
Vizioni dhe aftësia e futbollistit turk për të krijuar raste do ta ndihmonin atë të lidhej me treshen sulmuese të Chelsea, të përbërë nga Cole Palmer, Joao Pedro dhe Morgan Rogers.
Stafi teknik i klubit londinez beson se saktësia e Gulerit në pasimet e gjata do të ndihmonte në ruajtjen e nivelit të kreativitetit që Enzo Fernández ofronte para largimit të tij drejt Manchester Cityt.
Pavarësisht se Guler ka kontratë me Real Madridin deri në qershor të vitit 2029, drejtuesit e klubit, të udhëhequr nga Florentino Perez, nuk e përjashtojnë mundësinë e autorizimit të shitjes së tij për 100 milionë euro.
Prania e Jude Bellingham si mesfushori ofensiv titullar, së bashku me transferimin e Yan Diomandes për krahun e djathtë, mund të ndikojnë në minutat e Gulerit në projektin e Real Madridit.
Drejtuesit e Chelseat pritet të nisin bisedimet me përfaqësuesit e mesfushorit gjatë javës së dytë të nëntorit 2026./Telegrafi/