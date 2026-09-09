Lojtari i Chelseat përjashtohet nga ekipi i parë pas vendimit brutal të Xabi Alonsos
Xabi Alonso ka nxjerrë një lojtar të Chelseat nga ekipi i parë në ‘Stamford Bridge’, para ndeshjes së Carabao Cup ndaj Leeds United.
Alonso i ka fituar tri nga tri ndeshjet e para në Ligën Premier si trajner i Chelseat, duke mposhtur Fulhamin dhe Brightonin, përpara se të humbiste 2-1 ndaj rivalëve të Arsenalit në ‘Emirates Stadium’ të dielën.
Tani, spanjolli e ka kthyer vëmendjen te Carabao Cup, ku Chelsea do të përballet me Leedsin të mërkurën mbrëma. Alonso mund t’u japë mundësinë disa lojtarëve që kanë pasur më pak hapësira për të treguar veten, por njëri prej tyre pothuajse me siguri nuk do të jetë pjesë e skuadrës.
Në prag të ndeshjes në ‘Stamford Bridge’, Alonso konfirmoi se anësori Kendry Paez nuk do të përfshihet në ekipin e parë deri në afatin kalimtar të janarit, pasi u rikthye muajin e kaluar nga huazimi te River Plate.
“Jo, jo. Ai nuk është pjesë e planeve. Për momentin, ai nuk është pjesë e skuadrës së ekipit të parë”, deklaroi 44-vjeçari kur u pyet për talentin e ri.
Chelsea e transferoi Paezin nga Independiente del Valle për rreth 20 milionë euro verën e kaluar.
Dy klubet kishin arritur marrëveshjen për transferimin e tij që në vitin 2023, kur ai ishte vetëm 16 vjeç, por Paezit iu desh të priste deri në moshën 18-vjeçare për t’iu bashkuar zyrtarisht klubit londinez.
Paez nuk ka bërë ende asnjë paraqitje për ekipin e parë të Chelseat. Sezonin e kaluar ai u huazua te Strasbourg, ku zhvilloi 21 ndeshje në të gjitha garat.
BlueCo tentoi ta huazonte reprezentuesin e Ekuadorit te një tjetër klub në Angli përpara mbylljes së afatit kalimtar më 1 shtator, por marrëveshja nuk u finalizua.
Tashmë, pas vendimit të Alonsos për ta lënë jashtë ekipit të parë, koha po shkurtohet për anësorin e talentuar që të gjejë mundësi për të luajtur rregullisht.
Megjithatë, disa afate kalimtar të tjera janë ende të hapura, në rast se Chelsea dëshiron të organizojë një tjetër huazim pa pritur deri në janar. Meksika, Brazili dhe Greqia janë disa prej destinacioneve ku një lëvizje e tillë është ende e mundur./Telegrafi/