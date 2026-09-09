Banderola kundër Mirlind Dakut në derbin serb mes Crvena Zvezdës dhe Partizanit
Transferimi i Mirlind Dakut nga Rubin Kazan te Spartaku i Moskës duket se nuk është pritur mirë nga të gjithë, ndërsa sulmuesi shqiptar është bërë së fundmi objekt i një mesazhi provokues nga tifozët serbë.
Ngjarja ka ndodhur gjatë derbit të Beogradit mes Crvena Zvezdës dhe Partizanit, i zhvilluar më 6 shtator dhe i përfunduar me fitoren 2-1 të vendasve.
Në tribunën e ultrasve të Crvena Zvezdës është shfaqur një banderolë ku përmendej drejtpërdrejt emri i sulmuesit të Shqipërisë.
“Një shqiptar në klub, një turp për Spartakun e Moskës”, shkruante në mesazhin e tifozëve në gjuhën serbe.
Banderola ka tërhequr vëmendjen e mediave, duke sjellë reagime për mesazhin e drejtuar ndaj Dakut, i cili vetëm së fundmi iu bashkua klubit nga Moska.
Ndërkohë, 27-vjeçari ka nisur në mënyrë mjaft pozitive aventurën e tij të re. Daku ka regjistruar një gol dhe dy asistime me Spartakun e Moskës, ndërsa edhe te Rubin Kazan pati një fillim të furishëm, duke shënuar tre gola.
Transferimi i tij drejt Spartakut të Moskës u realizua për rreth 11 milionë euro, duke e bërë atë një nga lëvizjet më të bujshme të sulmuesit shqiptar.
Pavarësisht zhurmës dhe provokimeve jashtë fushës, Daku duket se ka zgjedhur të mos përfshihet në polemika, duke e mbajtur fokusin te paraqitjet dhe objektivat e tij me fanellën e Spartakut të Moskës. /Telegrafi/