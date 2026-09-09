Simiq propozoi nënkryetarin "në emër të popullit serb" - reagon Konushevci: Duhet të sanksionohet
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arton Konushevci, ka reaguar pas pauzës 30-minutëshe të seancës së Kuvendit, duke thënë se arsyeja lidhet me një propozim të deputetit serb, Igor Simiq.
Konushevci ka deklaruar se në Republikën e Kosovës propozimet institucionale duhet të bëhen në përputhje me rregullat kushtetuese.
Sipas tij, Simiq ka propozuar nënkryetarin e Kuvendit në emër të popullit t serb, veprim të cilin Konushevci e ka cilësuar si shkelje të qëllimshme.
“Në Republikën e Kosovës, propozimet institucionale kanë rregulla të qarta kushtetuese, andaj kjo shkelje e qëllimshme nga deputeti serb, Simiq, i cili propozoi nënkryetarin e Kuvendit në emër të popullit serb, duhet të sanksionohet nga autoritetet kompetente”, ka shkruar Konushevci.
Seanca e Kuvendit është ndërprerë për një pauzë prej 30 minutash, ndërsa pas përfundimit të saj pritet të vazhdojë procedimi për zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit. /Telegrafi/