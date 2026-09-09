“E godita vetëm një herë me shpullë”, zbardhet dëshmia e Joz Markut në gjykatë pas përleshjes me Edin
Detaje të reja janë bërë të ditura nga seanca e sotme me dyer të mbyllura ndaj rastit për Jozefin Markun dhe Kristjan Nikollin, çështje që përfshin përleshjen me Eduard Kuçin.
Këngëtari dhe i afërmi i tij akuzohen për dhunën ndaj Eduard Kuçit, ish konkurrent i Big Brother VIP Kosova, rast që ka bërë bujë në media.
Gjykata tashmë ka caktuar masën “arrest shtëpie” për Markun dhe Nikollin.
Në dëshminë e tij, Marku është mbrojtur duke u shprehur se ka qenë veprim gjaknxehtësie dhe se Kuçi i ka sharë familjen, raporton Top Channel.
“Kërkoj ndjesë për veprimin. E kam kryer në gjaknxehtësi e sipër. Nuk e njihja më parë Eduard Kuçin. E kam njohur në rrjetet sociale, ku më ka sharë familjen”.
“E kam goditur vetëm një herë me shpullë, duke i thënë të më kërkojë falje që më ka sharë familjen”, mësohet të jetë shprehur Jozefin Marku.
Sakaq, Nikolli ka deklaruar se nuk ka qenë i pranishëm në vendngjarje, ndërsa për municionin që i kanë gjetur në banesë ka deklaruar se ishte i ndryshkur dhe në kushte të papërdorshme.
“Unë atë natë që ka ndodhur ngjarja kam qenë në një dasmë, nuk kam qenë prezent në vendngjarje. Unë Jozin e kam mik, këtë e dinë të gjithë. Fishekët që keni gjetur në shtëpinë time ishin të ndryshkur, nuk e di përse ishin aty”, ka dëshmuar Kristjan Nikolli.