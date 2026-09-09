Pas 24 vjetësh transmetim, emisioni i famshëm Jimmy Kimmel drejt fundit?
Emisioni i njohur i Jimmy Kimmel thuhet se po shkon drejt fundit pas 24 vjetësh transmetim.
Sipas burimeve të cituara nga Page Six të martën, emisioni Jimmy Kimmel Live! pritet të përfundojë në vitin 2027.
Lajmi vjen një vit pasi emisioni i komedianit 58-vjeçar u pezullua në mënyrë të bujshme. Një burim i tha publikimit: “Kontrata e tij nuk do të zgjatet.”
Kimmel do të rikthehet në ekran të martën, ndërsa episodi i fundit i emisionit raportohet se do të transmetohet në maj të vitit të ardhshëm.
Në një deklaratë për Daily Mail, një zëdhënës i ABC Entertainment tha: “Ky informacion është i pasaktë – çdo raportim në lidhje me të ardhmen e emisionit në këtë moment është thjesht spekulativ.”
Përfaqësuesi i Kimmel nuk e mohoi në mënyrë të drejtpërdrejtë se kontrata e tij mund të mos rinovohet, por iu referua deklaratës së ABC-së.
Burimet e Page Six pretenduan se vitet e kritikave të Kimmel ndaj presidentit Donald Trump nuk kanë gjasa të jenë arsyeja e anulimit të mundshëm të emisionit.
Një person i brendshëm pretendoi se drejtori i ri ekzekutiv i Disney-t, Josh D’Amaro, nuk do të ndikohej nga presioni i Trumpit dhe mbështetësve të tij.
“Ai nuk ka frikë nga administrata… Josh nuk po tërhiqet,” tha burimi.
Një burim në ABC tha se dëshira për të ulur kostot mund të ketë ndikuar në vendimin e rrjetit për të mos e rinovuar kontratën e Kimmel.
“Nuk do të kishte të bënte fare me Trumpin,” tha ai.
D’Amaro thuhet gjithashtu se u ka ofruar paketa pensionimi të parakohshëm drejtuesve të kompanisë, në kuadër të një ristrukturimi dhe përpjekjeve për të ulur shpenzimet.
Kimmel ka pasur gjithashtu një marrëdhënie të tensionuar me rrjetin e tij, ABC. Më 17 shtator 2025, emisioni i komedianit u pezullua nga ABC dhe kompania Walt Disney, e cila zotëron rrjetin, pasi Kimmel u kritikua nga figura konservatore për komentet që bëri lidhur me vrasjen e aktivistit, Charlie Kirk.