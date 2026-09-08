Nga Arsenali te Armani: Ish-futbollisti që gjashtë ditë pas pensionimit u bë model
John Halls ka jetuar dy karriera që në pamje të parë duken krejtësisht të ndryshme. Fillimisht ishte futbollist profesionist, duke u rritur në akademinë e Arsenalit dhe duke pasur mundësinë të stërvitej pranë disa prej emrave më të mëdhenj të gjeneratës së “Invincibles”, si Thierry Henry, Patrick Vieira dhe Dennis Bergkamp.
Më vonë, pas përfundimit të karrierës në futboll, ai kaloi në një tjetër industri konkurruese – modën.
Sot, 44-vjeçari ka punuar për marka të njohura si Giorgio Armani dhe Dolce & Gabbana, ndërsa rrëfimi se si ndodhi ky transformim është një histori në vete.
Nga akademia e Arsenalit te “Invincibles”
Halls u rrit në akademinë e famshme të Arsenalit, Hale End, dhe arriti deri te ekipi i parë i klubit londinez, duke bërë tri paraqitje me “Topçinjtë”.
Ai ishte pjesë e një gjenerate që kishte mundësinë të shihte nga afër disa prej yjeve më të mëdhenj të Arsenalit. Henry, Vieira dhe Bergkamp ishin pjesë e ambientit në të cilin ai u formua si futbollist.
Më pas, Halls luajti për edhe dhjetë klube të tjera, duke përjetuar të gjitha katër nivelet e sistemit të futbollit profesionist anglez. Në Ligën Premier, ai pati vetëm një paraqitje, me Readingun në vitin 2007.
Model që fëmijë
Ajo që e bën historinë edhe më interesante është se modelingu nuk ishte diçka krejtësisht e re për Halls. Ai kishte punuar si model që kur ishte fëmijë, rreth moshës 8-11 vjeç. Madje, si fëmijë, u shfaq edhe në fillim të një videoklipi të Kylie Minogue.
Por kur iu bashkua akademisë së Arsenalit, ai vendosi ta linte modelingun.
“Kur u transferova te Arsenali, i thashë nënës sime: nuk dua të merrem më me modeling”, ka treguar Halls.
Futbolli u bë prioriteti i tij dhe për shumë vite gjithçka shkoi në atë drejtim.
Dëmtimi që i ndryshoi jetën dhe kontrata e modelimit
Në fund të karrierës, dëmtimet nisën të bëheshin problem serioz. Halls pësoi një dëmtim të rëndë në tendinën e Akilit, i cili përfundimisht e detyroi të tërhiqej nga futbolli në moshën 30-vjeçare.
Madje, para pensionimit, motra e kishte shtyrë të mendonte për një të ardhme në modeling. Halls shkoi në tetë agjenci të mëdha në Londër, por pothuajse të gjitha e refuzuan.
Njëra prej tyre i tha se mund të ishte interesante për ta, por ai duhej të kthehej pas një viti, pasi ende kishte edhe një vit kontratë në futboll.
Dhe pastaj ndodhi diçka që Halls nuk e kishte planifikuar. Vetëm pesë ditë pasi kishte marrë ndeshjen e fundit dhe po përballej me fundin e karrierës së tij, ai ishte duke bërë pazar në qendrën tregtare Westfield në Londër.
Aty iu afrua një grua, Sarah Vickery, e cila më vonë do të bëhej agjentja e tij. “A të njoh? Je model?”, e pyeti ajo.
Halls i tregoi se kishte qenë më parë në agjencinë e saj. Vickery e ftoi të shkonte të nesërmen për një fotografim testues.
Ai shkoi në Shoreditch, bëri fotografitë dhe vetëm një ditë më vonë mori përgjigjen që i ndryshoi sërish jetën: agjencia dëshironte ta nënshkruante. Kështu, vetëm gjashtë ditë pasi ishte pensionuar nga futbolli, John Halls ishte bërë model profesionist.
“Futbollisti në vete mendon se mund të bëjë gjithçka”
Halls beson se karriera si futbollist i dha një avantazh të madh në botën e modës: vetëbesimin.
Sipas tij, futbollistët mësohen të besojnë se mund të përballojnë çdo sfidë dhe ky mentalitet e ndihmoi shumë përpara kamerave.
“Vetëbesimi i një futbollisti të ndihmon. Ne mendojmë se mund të bëjmë gjithçka”, ka thënë ai.
Edhe puna me fotografët nuk i dukej aq frikësuese. Për Halls, të qëndroje para 20 apo 50 njerëzve në një set fotografik nuk ishte shumë ndryshe nga të dilje para 30 mijë tifozëve në stadium.
Për më tepër, kontrolli i trupit, mënyra se si qëndronte dhe përgatitja fizike që kishte marrë nga futbolli ishin aftësi që mund t'i përdorte drejtpërdrejt në modeling.
Nga fusha e futbollit te dyert e Giorgio Armanit
Nëse Premier League ishte niveli më i lartë i futbollit, Halls e krahason punën për Armani-n me elitën absolute të modelingut.
Ai kujton kastingu e parë në Milano, ku qindra, madje mijëra modele prisnin jashtë dyerve të Giorgio Armanit. Kur dyert hapeshin, të gjithë vraponin për të qenë sa më përpara në radhë.
“Është kulmi të ecësh për atë njeri dhe të dalësh i pari”, ka treguar Halls.
Për të, të ecje në një shfaqje të Armani-t ose të mbyllje një sfilatë është e barasvlershme me të luaje në nivelin më të lartë të futbollit.
Dhe ai tashmë ka rreth 15 vjet që punon me Armanin.
Nga ekipi i Arsenalit në një jetë të vetmuar
Kalimi nga futbolli në modeling kishte edhe anën e vështirë. Në futboll, Halls ishte mësuar të udhëtonte me skuadrën, të ishte gjithmonë pranë 20 apo 30 personave dhe të kishte një grup me të cilin ndante çdo gjë.
Në modeling, gjithçka ndryshoi. Papritur duhej të udhëtonte vetëm, të shkonte në vende të huaja dhe të takohej çdo ditë me njerëz të rinj.
Në fillim, kjo ishte jashtëzakonisht e vështirë për të. Ai tregon se udhëtonte vetëm drejt Parisit apo New Yorkut, pa pasur miq apo njerëz të afërt dhe se kjo periudhë e bëri të ndihej shumë i vetmuar.
Pas rreth tre vitesh, ai përjetoi një periudhë veçanërisht të vështirë dhe kërkoi ndihmë profesionale për ta kaluar atë fazë.
Një industri ku mund të mbetesh pa punë brenda javës
Një tjetër ndryshim i madh mes futbollit dhe modelingut ishte siguria financiare. Në futboll, një lojtar paguhet edhe nëse është në stol apo i dëmtuar. Në modeling, gjithçka varet nga puna që arrin të sigurosh.
“Një model që punon ka një jetë shumë të mirë. Një model që nuk punon nuk ka një jetë aq të mirë”, shpjegon Halls.
Sipas tij, edhe një model i suksesshëm është vetëm pak javë larg nga mundësia për të mbetur pa punë. Projektet mund të konfirmohen vetëm dy apo tri javë përpara dhe, nëse telefoni nuk bie, nuk ka të ardhura.
Nga Armani te ëndrra për kontratën e madhe
Edhe në modeling ekziston një hierarki e qartë. Punët për katalogët online paguhen më pak, ndërsa fushatat reklamuese, editorialet, sfilatat dhe sidomos reklamat e parfumeve mund të sjellin shumë më tepër të ardhura.
Halls tregon se pagesat mund të ndryshojnë jashtëzakonisht shumë, varësisht nga lloji i punës, marka dhe përdorimi i imazhit.
Megjithatë, ai ende nuk e ka realizuar atë që e konsideron pagesën e madhe të një fushate parfumi.
Duke parë rrugëtimin e tij – nga akademia e Arsenalit, te Liga Premier dhe më pas te Giorgio Armani – duket se John Halls ka treguar se një fund karriere nuk është gjithmonë fundi i një ëndrre. Ndonjëherë, mund të jetë vetëm fillimi i një tjetre. /Telegrafi/