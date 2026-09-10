Ferran Torres zbulon tre rivalët kryesorë të PSG-së për trofeun e Ligës së Kampionëve
Ferran Torres e nisi në mënyrën më spektakolare aventurën e tij në Ligën e Kampionëve me fanellën e Paris Saint-Germainit. Sulmuesi spanjoll shënoi një het-trik në fitoren e thellë 6-1 ndaj Slovan Bratislavës dhe menjëherë pas ndeshjes foli për skuadrat që, sipas tij, mund ta sfidojnë PSG-në në garën për trofeun.
PSG e nisi mbrojtjen e titullit evropian me një paraqitje bindëse, ndërsa Torres ishte protagonist absolut. 26-vjeçari realizoi tre gola, ndërsa Ousmane Dembele shënoi dy herë në fitoren 6-1 në “Parc des Princes”.
Pas ndeshjes, Torres u pyet se cilat skuadra i konsideron si favoritët kryesorë për të sfiduar PSG-në në Ligën e Kampionëve këtë sezon.
Përgjigjja e tij ishte e qartë: Barcelona, Real Madridi dhe Bayern Munich.
“Cilat janë favoritët kryesorë në këtë garë? A është Barcelona një prej tyre? Po, sigurisht që Barcelona është një prej tyre. Edhe Real Madridi. Edhe ne. Bayern Munich. Ka shumë skuadra të mëdha në Ligën e Kampionëve”, u shpreh Torres.
Fjalët e tij vijnë në një moment kur PSG-ja synon të shkruajë historinë duke fituar Ligën e Kampionëve për herë të tretë radhazi. Klubi francez është kampioni në fuqi i dy edicioneve të fundit dhe një tjetër triumf do ta vendoste në një grup shumë të veçantë në historinë e kompeticionit.
Për Torresin, kjo ishte një mbrëmje veçanërisht e rëndësishme. Ish-lojtari i Barcelonës shënoi në minutën e 31-të, ndërsa golat e tij të dytë dhe të tretë erdhën në pjesën e dytë, duke kompletuar një debutim të jashtëzakonshëm evropian me PSG-në.
Në anën tjetër, Barcelona e nisi gjithashtu me një fitore të madhe, duke mposhtur Feyenoordin 5-1, ndërsa Real Madridi fitoi 2-1 ndaj Interit.
Bayern Munich, një tjetër skuadër e përmendur nga Torresi, është gjithashtu në mesin e pretendentëve kryesorë për trofeun./Telegrafi/