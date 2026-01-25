Victoria Beckham shijon jetën, pavarësisht dramave me të birin
Victoria Beckham kaloi fundjavën në shoqëri të kolegeve të saj nga grupi “Spice Girls” duke marrë pjesë në festën e 50-vjetorit të Emma Bunton në Soho Farmhouse.
Në rrjete sociale ndau një foto nga ngjarja me urimin: “Gëzuar ditëlindjen shpirtit më të bukur. Ju dua shumë, vajza”.
E vetmja anëtare që mungoi ishte Mel B.Ky moment erdhi vetëm disa ditë pas një periudhe të vështirë për Victorian.
Djali i saj 26-vjeçar, Brooklyn Beckham, publikoi një deklaratë ku shprehte se nuk dëshiron pajtim me familjen.
Ai akuzoi veçanërisht të ëmën duke thënë se ajo kishte ndërhyrë në vallëzimin e tij të parë në dasmë dhe kishte vepruar në mënyrë të papërshtatshme para të gjithëve.
Brooklyn shtoi gjithashtu se prindërit e tij kishin tentuar të pengonin lidhjen e tij dhe se për të, marka Beckham dhe promovimi publik i vlerave familjare ishin gjithmonë prioritet.
Burime pranë familjes thonë se Victoria ndjehet e zhgënjyer nga këto deklarata, pasi e ka mbrojtur djalin nga lajmet negative gjatë gjithë viteve. /Telegrafi/
Brooklyn dhe partnerja e tij, Nicola