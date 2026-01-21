Veprimi i Victoria Beckham që thuhet se 'i prishi dasmën' Brooklyn dhe Nicole
Tensionet brenda familjes Beckham vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e mediave.
Sipas burimeve pranë familjes, Victoria Beckham dyshohet se ka shkaktuar një situatë të sikletshme dhe emocionale për nusen e djalit të saj, aktoren Nicola Peltz, gjatë dasmës së saj me Brooklyn Beckham.
Ngjarja raportohet të ketë ndodhur në momentin kur këngëtari Marc Anthony u ngjit në skenë për të prezantuar vallëzimin e parë të çiftit, një moment i planifikuar paraprakisht si një çast intim dhe romantik për nusen dhe dhëndrin.
Foto: EPA-EFE
Por atmosfera ndryshoi papritur kur Marc Anthony ftoi Brooklynn të kërcejë me “gruan më të bukur në sallë”, duke thirrur në skenë Victorian.
Ajo iu afrua djalit të saj, e përqafoi dhe u shfaq shumë e afërt me të, duke tërhequr vëmendjen e të pranishmëve.
Burimi pohon se ky veprim ia zbehu Nicolas momentin e saj më të rëndësishëm të mbrëmjes.
E prekur emocionalisht, ajo u largua nga salla në lot, ndërsa familja Beckham vazhdoi festën, në kontrast me familjen e saj, e cila mbeti e rezervuar.
Miqtë e Nicolas u përpoqën ta bindnin të rikthehej në ceremoni, por ajo u kthye vetëm më vonë, me shenja të dukshme trishtimi dhe mbeti e mërzitur gjatë gjithë mbrëmjes.
Deri më tani, Victoria dhe David Beckham nuk kanë reaguar publikisht ndaj këtyre pretendimeve. /Telegrafi/