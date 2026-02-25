Vajza e aktorit Martin Short u gjet e vdekur në shtëpinë e saj në Hollywood Hills
Vajza e Martin Short, Katherine Short, ka ndërruar jetë në moshën 42-vjeçare.
Sipas Page Six, Katherine Short kreu vetëvrasje.
"Me trishtim të thellë konfirmojmë vdekjen e Katherine Short. Familja Short është e shkatërruar nga kjo humbje dhe kërkon privatësi në këtë kohë. Katherine ishte e dashur nga të gjithë dhe do të mbahet mend për gëzimin që solli".
Familja e Martin Short
E njëjta thuhet se u gjet e vdekur në shtëpinë e saj në Hollywood Hills, Kaliforni.
"Ne iu përgjigjëm një raportimi për të shtëna me armë në atë adresë. Një femër u raportua e vdekur", tha Departamenti i Zjarrfikësve të Los Angelesit për Page Six.
Katherine ishte vajza e adoptuar e aktorit dhe gruas së tij Nancy Dolman.
Short dhe Dolman ishin të martuar për 30 vjet dhe, përveç Katherine, ata adoptuan djemtë Oliver Patrick dhe Henry Hayter.
Katherine u diplomua në psikologji në vitin 2006 dhe në vitin 2010 mori diplomën master në punë sociale nga Universiteti i Kalifornisë Jugore. /Telegrafi/