U ndalua në rrugë nga një influencues dhe fitoi sfidën e tij - Bebe Rexha i dhuron 100 dollarët për dikë tjetër në nevojë
Këngëtarja me famë botërore, Bebe Rexha, është ndalur së fundmi në rrugët e Londrës nga influencuesi i njohur i TikTok-ut, Shan Rizwan, i cili njihet për sfidat spontane që u bën kalimtarëve lidhur me njohuritë e tyre muzikore.
Teksa po shëtiste në kryeqytetin britanik së bashku me vëllanë e saj, Florentin, dhe kunatën Dorina, artistja shqiptare nuk hezitoi të pranonte sfidën e radhës. Koncepti ishte i thjeshtë: nëse arrinte të gjente tri këngë nga një prej artistëve të saj të preferuar, do të fitonte 100 dollarë.
Rexha zbuloi se është një fanse e madhe e Lauryn Hill, ndërsa Shan vendosi ta vërë në provë me tri këngë më pak të zakonshme të artistes legjendare. Sapo nisën tingujt, Bebe tregoi menjëherë njohuritë e saj muzikore, duke i identifikuar saktë këngët “That Thing”, “Ready Or Not” dhe “To Zion”.
Sfida u përmbyll me sukses dhe 100 dollarët ishin të sajat. Megjithatë, në një gjest që u vlerësua nga ndjekësit në rrjetet sociale, Rexha vendosi të mos i mbante paratë për vete. Ajo ia ktheu shumën influencuesit dhe i kërkoi që ato t’ia dhuronte personit të parë që do të takonte në rrugë, duke i marrë premtimin se do ta bënte këtë gjë.
"Mbylle gojën", Bebe Rexha doli për t'i përshëndetur njerëzit në ballkon, por mori një përgjigje brutale nga fqinjët në Londër
Videoja e momentit është shpërndarë gjerësisht në TikTok, duke treguar edhe një herë anën e thjeshtë dhe bujare të këngëtares, e cila pavarësisht suksesit ndërkombëtar, vazhdon të mbetet e afërt me fansat dhe e gatshme për momente spontane në rrugë. /Telegrafi/