"Mbylle gojën", Bebe Rexha doli për t'i përshëndetur njerëzit në ballkon, por mori një përgjigje brutale nga fqinjët në Londër
Një superyll i muzikës pop u “zbrit me këmbë në tokë” pas mbërritjes në Londër, kur vendosi të përshëndeste qytetin nga ballkoni i apartamentit të saj.
Pavarësisht famës së saj botërore, banorët e kryeqytetit britanik nuk u treguan aspak të rezervuar, duke i bërtitur “shut up” (mbylle gojën) teksa ajo po filmonte veten duke thirrur me zë të lartë: “Hello London!” (Përshëndetje Londër!).
Bebe Rexha, 36 vjeçe, e veshur me një bluzë të zezë, po regjistronte pamjen nga hapësira e saj e jashtme. Në fillim të videos ajo u shpreh me entuziazëm, në mënyrë melodike: “Back in London town!” (U kthyem në Londër!).
Më pas vazhdoi duke përsëritur: “We’re back in London town”, ndërsa kamera e saj lëvizte mbi horizontin e qytetit, shkruan The Sun.
Teksa filmonte rrezet e diellit dimëror që binin mbi ndërtesat përreth, këngëtarja e lindur në Brooklyn shpërtheu me zë të lartë: “Hello London!”
Megjithatë, ndonëse ajo dukej tejet e lumtur për rikthimin, duket se jo të gjithë e ndanë të njëjtin entuziazëm.
Nga një ndërtesë e lartë aty pranë u dëgjua zëri i një burri që i bërtiti: “Shut up!”
Momenti ndodhi pikërisht kur kamera u fokusua në fytyrën e saj, duke treguar këngëtaren e hitit “I'm A Mess” teksa mbulonte gojën e habitur. Më pas ajo bërtiti dhe u tërhoq me nxitim brenda apartamentit.
Në përshkrimin e videos, autorja e hitit “Meant To Be” ironizoi situatën duke shkruar: “Feeling the love in London” (Po e ndjej dashurinë në Londër).
Këngëtarja Rita Ora reagoi me humor duke komentuar: “Not shut up lol I’m dead” (Jo ‘shut up’, po vdes nga e qeshura).
Pas publikimit në profilin e saj në Instagram, reagimet e fansave nuk munguan. Njëri shkroi: “Këndoje nga ballkoni, zemër!”, ndërsa një tjetër komentoi: “LONDON HAS ENTERED THE CHAT” (Londra hyri në bisedë). Një tjetër reagim ishte: “Po vdes nga e qeshura!”, ndërsa një fanse e siguroi: “Të premtoj që jo të gjithë britanikët janë kështu, Bebe.”
Vizita e saj në Londër vjen vetëm një muaj pasi Bebe, emri i vërtetë i së cilës është Bleta Rexha, u largua nga shtëpia e saj diskografike pas një bashkëpunimi dhjetëvjeçar.
Ajo është larguar nga Warner Records pas disa përplasjeve. Këngëtarja, e cila në vitin 2022 arriti vendin e parë në top listat e Mbretërisë së Bashkuar me David Guetta me hitin “I’m Good (Blue)”, kishte nënshkruar kontratë me Warner në vitin 2013 dhe publikoi tre albume me ta, por marrëdhëniet mes palëve ishin tensionuar vitet e fundit.
Një burim nga industria muzikore u shpreh: “Bebe Rexha është ndjerë e zhgënjyer me mënyrën si po ecte karriera e saj. Kur marrëdhënia me Warner arriti në një pikë pa kthim dhe u sugjerua që ishte më mirë të ndaheshin, ajo vendosi të mos e kundërshtonte”.
Sipas të njëjtit burim, ajo u ka thënë miqve se dëshiron një fillim të ri dhe nuk e ndiente se mund ta realizonte këtë aty.
Ndërkohë, procedurat janë përmbyllur zyrtarisht, emri i saj është hequr nga faqja e Warner Records dhe palët nuk e ndjekin më njëra-tjetrën në Instagram.
Së fundmi, Bebe ka angazhuar edhe një ekip të ri menaxhimi për të drejtuar fazën e ardhshme të karrierës së saj.
Në Mbretërinë e Bashkuar, albumi i saj debutues i vitit 2018, “Expectations”, është i vetmi që ka hyrë në klasifikime, duke arritur në vendin e 33-të.
Megjithatë, ajo ka pasur sukses të madh me bashkëpunime të ndryshme, përfshirë hitin “Meant To Be” me Florida Georgia Line, i cili ka shitur mbi 10 milionë kopje në ShBA dhe mban rekordin si kënga country më e dëgjuar ndonjëherë në Spotify.
Ndërsa këngët e saj më të fundit në Britani nuk arritën të përsërisnin të njëjtin sukses. Në vitin 2023, “One In A Million” me David Guetta arriti në vendin e 79-të, ndërsa bashkëpunimi me DJ britanik Nathan Dawe, “Heart Still Beating”, u rendit në vendin e 74-të. /Telegrafi/
