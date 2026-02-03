Tri transferimet që Flick kërkon nga Barcelona gjatë verës
Trajneri gjerman Hansi Flick ka marrë një rol qendror në planifikimin sportiv të Barcelonës me synimin për ta rikthyer klubin në elitën absolute të futbollit evropian.
Ai ka identifikuar mangësi strukturore që, sipas tij, mund të zgjidhen vetëm me afrimin e lojtarëve të nivelit botëror.
Emra si Alessandro Bastoni, Bernardo Silva dhe Julian Alvarez përfaqësojnë profilet ideale për të zbatuar me saktësi modelin e tij agresiv të lojës.
Objektivi është ndërtimi i një skuadre më të shkurtër, por shumë më funksionale dhe konkurruese.
Ideja kryesore e Flick është krijimi i një blloku që mund të mbajë presion të lartë dhe posedim dinamik në ndeshjet më të vështira të Ligës së Kampionëve.
Kjo filozofi kërkon jo vetëm afrime të mëdha, por edhe largime të pashmangshme të lojtarëve që nuk përshtaten plotësisht me kërkesat taktike.
Stafi teknik synon një angazhim total ndaj lojës me vijë mbrojtëse shumë të avancuar dhe ritëm të lartë në çdo fazë të ndeshjes.
Në mbrojtje, Alessandro Bastoni shihet si prioritet absolut për të komanduar krahun e majtë të prapavijës.
Qetësia, autoriteti dhe aftësia e tij në nxjerrjen e topit janë elementë kyç për ndërtimin e aksioneve nga prapa.
Ndërkohë, mesfusha pritet të fitojë një dimension të ri me Bernardo Silvën, i cili ofron kontroll, inteligjencë taktike dhe vazhdimësi loje.
Flick e konsideron portugezin si lidhjen perfekte mes përvojës dhe talentit të ri të akademisë.
Në repartin ofensiv, Julian Alvarez përfaqëson profilin e sulmuesit modern që kërkon trajneri gjerman.
Argjentinasi kombinon instinktin e golit me presionin e pandërprerë ndaj mbrojtjes kundërshtare, duke e bërë ideal për rotacionin me Robert Lewandowskin.
Për të realizuar këtë projekt ambicioz, Barcelona është e gatshme të dëgjojë oferta për lojtarë me treg ndërkombëtar si Ronald Araujo apo Andreas Christensen.
Ky afat kalimtar veror pritet të jetë vendimtar për suksesin e projektit të Flick dhe për fillimin e një epoke të re në “Camp Nou”. /Telegrafi/