Klubi katalunas, Barcelona thuhet se ka etiketuar disa futbollistë që mund t’i shesë këtë verë për të financuar blerjet e reja për të përforcuar skuadrën për edicionin 2026/27.

Përpjekja e Barcelonës për përforcime të mëtejshme në sulm varet nga shitja e katër lojtarëve këtë verë.

Sipas gazetës Mundo Deportivo, lista e shitjeve përfshirë emra si Roony Bardghji, Alejandro Balde, Marc Casado dhe Jules Kounde.

Barcelona po bën presion edhe për dy transferime të mëdha pas nënshkrimit të Gordon

Gjigantët katalunas do të përqendrohen në nënshkrimet prioritare para fillimit të Kupës së Botës, dhe shitjet e disa lojtarëve do të përcaktojnë blerjet e mëtejshme në merkaton e verës.

Bardghji është lidhur me një transferim në formë huazimi për shkak të mungesës së kohës së lojës, dhe Casado, aktualisht në rend të fundit, gjithashtu mund të ndahet nga kampionët e La Ligës.

Sa i përket Baldes dhe Koundes, performancat e tyre të paqëndrueshme e kanë vënë në dyshim të ardhmen e tyre. /Telegrafi/

