Real Madridi është gati të njoftojë nënshkrimin e parë të verës pas zgjedhjeve presidenciale
Klubi mbretëror, Real Madridi ka tashmë gati nënshkrimin e parë të verës, por bordi drejtues po pret derisa të përfundojnë zgjedhjet presidenciale, ku Florentino Perez garon me Enrique Riquelme.
Sipas mediumit Diario AS, Real Madridi do të njoftojë zyrtarisht rikthimin e Nico Paz pasi të përfundojnë zgjedhjet presidenciale të klubit më 7 qershor.
Bordi aktual ka konsensus të plotë në lidhje me transferimin, i cili mbetet plotësisht nën kontroll pavarësisht se kush fiton votimin e brendshëm të ardhshëm.
Real Madridi duhet të aktivizojë zyrtarisht klauzolën e blerjes së mesfushorit para afatit të 30 qershorit, pikërisht kur ai niset për në turneun e Kupës së Botës.
Lojtari e ka ditur për këtë transferim prej javësh dhe me dëshirë e pranon sfidën e rikthimit në skuadrën prestigjioze sezonin e ardhshëm.
Pavarësisht nostalgjisë për largimin nga skuadra italiane Como, Paz kthehet si një lider i formuar plotësisht pasi u zhvillua me shpejtësi nën drejtimin e trajnerit Cesc Fabregas.
Real Madridi e siguroi talentin e ri për më pak se dhjetë milionë euro, duke u mbrojtur në mënyrë brilante nga ekipet rivale që ishin të gatshme të paguanin pesë herë më shumë. /Telegrafi/