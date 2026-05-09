Tri ceremoni hapëse në Kampionatin Botëror 2026 - një nga yjet që do të performojë është edhe Katy Perry
Sipas The Athletic, FIFA do të organizojë tri ceremoni hapëse për Kampionatin Botëror 2026, dhe një nga yjet kryesore të programit në ShBA do të jetë Katy Perry.
Kampionati fillon më 11 qershor në Mexico City me një ndeshje midis Meksikës dhe Afrikës së Jugut në stadiumin Azteca. Një ditë më vonë, Shtetet e Bashkuara luajnë kundër Paraguait në stadiumin SoFi në Inglewood, ndërsa Kanadaja hapet me një duel me Bosnjën dhe Hercegovinën në BMO Field në Toronto.
Sipas të njëjtit raport, secili prej tre vendeve pritëse do të ketë një ceremoni të veçantë përpara ndeshjes së tyre të parë të fazës së grupeve. Programet duhet të zgjasin midis 13 dhe 17 minutave dhe të fillojnë 90 minuta para fillimit të ndeshjeve.
Katy Perry është planifikuar të performojë në hapjen e ndeshjes amerikane, dhe Future, Sanjoy, Lisa dhe Marilina Bogado si përfaqësuese e Paraguait duhet të performojnë gjithashtu me të.
Për ceremoninë në Meksikë, është njoftuar se kryesuesi do të jetë grupi Maná, ndërsa midis emrave për pjesën kanadeze të programit janë Michael Bublé, Alanis Morissette dhe Alessia Cara .
FIFA planifikon të shënojë 250-vjetorin e themelimit të Shteteve të Bashkuara gjatë dy ndeshjeve të raundit të 16 të planifikuara për 4 korrik në Filadelfia dhe Hjuston. Detajet e këtyre ngjarjeve, si dhe orari i performancave nga disa prej interpretuesve të tjerë, nuk janë njoftuar ende. /Telegrafi/