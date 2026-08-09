Thiago “pushton” afatin kalimtar, katër gjigantë duan yllin e Brentfordit
Igor Thiago është shndërruar në një nga emrat më të kërkuar në afatin kalimtar, teksa sulmuesi brazilian ka tërhequr interesimin e disa prej klubeve më të mëdha të Evropës.
Sipas portalit britanik TEAMtalk, Manchester United, Chelsea dhe Tottenham kanë shfaqur interes konkret për 25-vjeçarin, ndërsa situatën po e monitoron nga afër edhe Bayern Munich.
Forma e mirë e Thiagos ka bërë që sulmuesi të tërheqë vëmendjen e gjigantëve të Ligës Premier, ndërsa Bayerni e sheh atë si një alternativë interesante për të përforcuar repartin ofensiv.
Braziliani është bërë një nga lojtarët kryesorë të Brentfordit në sulm, duke rritur ndjeshëm vlerën e tij në treg.
Sipas Transfermarkt, kartoni i Igor Thiagos vlerësohet aktualisht rreth 65 milionë euro, shifra më e lartë e regjistruar në karrierën e tij.
Mbetet për t’u parë se cili klub do të bëjë hapin konkret për transferimin e sulmuesit, por gara për shërbimet e tij pritet të jetë një nga më interesantet e afatit kalimatar veror. /Telegrafi/