Zbardhen detajet e betejës së babait të Messit me sëmundjen, Leo kishte menduar të largohej nga Botërori
Familja e Lionel Messit po përjeton një nga momentet më të vështira pas ndarjes nga jeta të Jorge Messit, babait të yllit argjentinas.
Lajmi ka tronditur rrethin e afërt të futbollistit, ndërsa mediat argjentinase kanë publikuar detaje të reja mbi betejën e gjatë të Jorge Messit me probleme të rënda shëndetësore.
Sipas raportimeve, gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar gjatë dhe pas Botërorit, duke e vendosur Lionel Messin përballë një dileme të vështirë. Në një moment, kapiteni i Argjentinës kishte menduar edhe të largohej nga grumbullimi i kombëtares për t’u kthyer në Argjentinë dhe për të qëndruar pranë babait të tij.
“Në një moment gjatë turneut, Messi madje mendoi të largohej nga ekipi për të shkuar e për të parë babain e tij, Jorge”, raportoi gazeta argjentinase Ole.
Pas finales kundër Spanjës, Messi udhëtoi drejt Rosarios për të kaluar kohë me të atin. Sipas raportimeve, ai nuk kishte mundur ta takonte Jorge për rreth dy muaj.
Në këtë kontekst, edhe disa nga momentet emocionale të Messit gjatë Botërorit marrin një tjetër kuptim. Lotët e tij pas golit të parë ndaj Algjerisë u panë si një shpërthim emocional, ndërsa në prapaskenë ai po përballej me shqetësimin e vazhdueshëm për shëndetin e babait.
Jorge Messi kaloi një periudhë të vështirë, përfshirë edhe qëndrimin në spital, përpara se të vijonte trajtimin dhe kujdesin në shtëpinë e tij në Rosario.
Pranë tij qëndroi bashkëshortja, Celia, ndërsa edhe fëmijët e tjerë të çiftit, Rodrigo, Matias dhe Maria Sol, e vizitonin vazhdimisht.
Jorge Messi ka qenë një nga figurat më të rëndësishme në jetën dhe karrierën e Lionel Messit. Përtej rolit të tij si babai i një prej futbollistëve më të mëdhenj në histori, ai ishte një prej njerëzve më të afërt dhe më të rëndësishëm në rrugëtimin personal e profesional të djalit të tij.
Tashmë, Lionel Messi përballet me një nga humbjet më të mëdha personale, duke i dhënë një tjetër dimension historisë së marrëdhënies së tij me babain. /Telegrafi/