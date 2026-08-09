Barcelona këmbëngul për Julian Alvarez, transferimi hyn në fazën vendimtare
Barcelona mbetet e vendosur për të transferuar Julian Alvarez nga Atletico Madrid, pavarësisht qëndrimit të prerë të Diego Simeones se klubi madrilen nuk dëshiron ta shesë sulmuesin argjentinas te një rival direkt.
Sipas raportimeve të Mundo Deportivo, trajneri i Atletico Madridit e ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e klubit gjatë fazës përgatitore në Seul, duke nënvizuar rëndësinë e Alvarez në projektin e tij dhe duke theksuar se e ardhmja e tij duhet të vlerësohet edhe nga këndvështrimi sportiv.
Megjithatë, deklaratat e Simeones nuk kanë ndryshuar strategjinë e Barcelonës. Drejtori sportiv Deco dhe trajneri Hansi Flick vazhdojnë ta konsiderojnë Julian Alvarez si objektivin kryesor për pozicionin e qendërsulmuesit.
Java e ardhshme mund të jetë vendimtare për të ardhmen e 25-vjeçarit. Alvarez pritet të rikthehet nga pushimet dhe të zhvillojë një bisedë me drejtuesit e Atletico Madridit për situatën e tij.
Barcelona shpreson që sulmuesi të shprehë qartë dëshirën për t'u transferuar në Camp Nou, duke ushtruar kështu presion mbi Atletico Madridin për të hapur negociatat.
“Klubi mori një vendim”, Diego Simeone flet për të ardhmen e Julian Alvarez mes interesit të Barcelonës
Nga ana tjetër, presidenti i Atletico Madridit, Miguel Angel Gil Marin, ka përsëritur vazhdimisht se klubi nuk ka ndërmend ta shesë Alvarez te Barcelona. Megjithatë, katalanasit besojnë se situata mund të ndryshojë nëse vetë lojtari kërkon largimin.
Simeone ka lënë gjithashtu të kuptohet se e llogarit Alvarez në formacion për ndeshjen hapëse të La Ligës ndaj Malagës, një tjetër sinjal se Atletico dëshiron ta mbajë sulmuesin në skuadër.
Në të njëjtën kohë, situata bëhet edhe më urgjente për Barcelonën për shkak të largimit të mundshëm të Ferran Torres. Nëse ky transferim përfundon, Flick do të ketë nevojë për një tjetër alternativë në repartin ofensiv.
Për këtë arsye, Barcelona nuk dëshiron që saga e Alvarez të zvarritet pafundësisht. Klubi katalanas është i gatshëm të aktivizojë edhe Planin B, nëse Atletico Madrid vazhdon të refuzojë çdo mundësi për negociata.
Me fillimin e La Ligës që po afron, Flick kërkon ta ketë sa më shpejt të qartë përbërjen e skuadrës së tij. Kjo e bën javën e ardhshme veçanërisht të rëndësishme për të ardhmen e Julian Alvarez dhe strategjinë e Barcelonës në afatin kalimtar. /Telegrafi/