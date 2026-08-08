Barcelona vazhdon të bëjë ndryshime aktive në skuadrën e saj për sezonin e ri. Pas lajmit të djeshëm se Ronald Araujo do të largohet në huazim te Liverpooli, edhe mesfushori Marc Casado do të largohet nga klubi.

Drejtuesit e klubit, të udhëhequr nga drejtori sportiv Deco, po punojnë gjithashtu për shitjen e lojtarëve që trajneri Hansi Flick nuk i ka në llogari, përveç sjelljes së përforcimeve.

Casado nuk është pjesë e planeve të trajnerit Hansi Flick për formacionin titullar dhe situata e tij u ndërlikua edhe më shumë me ardhjen e pritshme të Rodrit.

Mesfushori spanjoll dëshiron të luajë më shumë dhe në Barcelonë është bërë e qartë se ai nuk do të marrë kohën e nevojshme të lojës.

Skenat nga stërvitja e mëngjesit të sotëm (e shtunë) konfirmuan se largimi i Casados është praktikisht një çështje e kryer.

Lojtari u largua nga kampi i klubit pasi u vendos që ai të mos udhëtonte me ekipin për në Udine, ku Barcelona luan një ndeshje miqësore kundër Udineses sot. Vendimi i Flick për ta lënë atë jashtë listës është një sinjal i qartë se mesfushori po largohet nga klubi.

Transferimi në Arabinë Saudite

Menaxhmenti i klubit po punon aktivisht për shitjen e tij. Sipas informacioneve aktuale, Casado ka shumë të ngjarë të vazhdojë karrierën e tij në Arabinë Saudite.

Al Hilal tregoi interesin më të madh, dhe në të njëjtën kohë, klubet po negociojnë edhe transferimin e Joao Cancelo, i cili mund të vijë në Barcelonë.

Fakti që Casado nuk po udhëton për në Itali sugjeron se transferimi mund të arrihet shumë shpejt, kështu që tani pritet vetëm konfirmimi zyrtar. /Telegrafi/

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