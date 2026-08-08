Lojtari i Barcelonës largohet nga stërvitja, ai do të largohet së shpejti drejt klubit të ri
Barcelona vazhdon të bëjë ndryshime aktive në skuadrën e saj për sezonin e ri. Pas lajmit të djeshëm se Ronald Araujo do të largohet në huazim te Liverpooli, edhe mesfushori Marc Casado do të largohet nga klubi.
Drejtuesit e klubit, të udhëhequr nga drejtori sportiv Deco, po punojnë gjithashtu për shitjen e lojtarëve që trajneri Hansi Flick nuk i ka në llogari, përveç sjelljes së përforcimeve.
Casado nuk është pjesë e planeve të trajnerit Hansi Flick për formacionin titullar dhe situata e tij u ndërlikua edhe më shumë me ardhjen e pritshme të Rodrit.
Mesfushori spanjoll dëshiron të luajë më shumë dhe në Barcelonë është bërë e qartë se ai nuk do të marrë kohën e nevojshme të lojës.
Skenat nga stërvitja e mëngjesit të sotëm (e shtunë) konfirmuan se largimi i Casados është praktikisht një çështje e kryer.
Lojtari u largua nga kampi i klubit pasi u vendos që ai të mos udhëtonte me ekipin për në Udine, ku Barcelona luan një ndeshje miqësore kundër Udineses sot. Vendimi i Flick për ta lënë atë jashtë listës është një sinjal i qartë se mesfushori po largohet nga klubi.
🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barça have decided that Marc Casadó will NOT travel to Udine with the squad. He has just left the Ciutat Esportiva. [@JijantesFC] #fcblive 🔴pic.twitter.com/i6Bk8dLkKa
— BarçaTimes (@BarcaTimes) August 8, 2026
Transferimi në Arabinë Saudite
Menaxhmenti i klubit po punon aktivisht për shitjen e tij. Sipas informacioneve aktuale, Casado ka shumë të ngjarë të vazhdojë karrierën e tij në Arabinë Saudite.
Al Hilal tregoi interesin më të madh, dhe në të njëjtën kohë, klubet po negociojnë edhe transferimin e Joao Cancelo, i cili mund të vijë në Barcelonë.
Fakti që Casado nuk po udhëton për në Itali sugjeron se transferimi mund të arrihet shumë shpejt, kështu që tani pritet vetëm konfirmimi zyrtar. /Telegrafi/