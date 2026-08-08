Real Madridi i vendos katër yje në shitje këtë verë
Real Madridi ka qenë një nga skuadrat më aktive në këtë afat kalimtar veror, duke bërë një mori transferimesh të reja dhe duke shitur lojtarë.
Los Blancos pothuajse kanë mbaruar me nënshkrimin e përforcimeve, pasi kanë shtuar gjashtë fytyra të reja në skuadër, me fokusin që tani po zhvendoset në largimin e emrave të ekipit të parë që nuk janë në skemat e Jose Mourinhos.
Sipas gazetës Marca, Mourinho dhe drejtuesit e klubit kanë nxjerrë në pah katër kandidatë të mundshëm për shitje, duke përfshirë Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Endrick dhe Thiago Pitarch.
Pitarch mund të jetë largimi i mundshëm i radhës, pasi ka tërhequr interes nga Fulham, i cili drejtohet nga ish-trajneri i Real Madridit, Alvaro Arbeloa.
Largimi i Camavingas dhe Asencios po rezulton i vështirë për shkak të qëndrimit të tyre të vendosur për të qëndruar në klub dhe për të luftuar për vendet e tyre.
Endrick mund të huazohet përsëri pas mbërritjes së Carlo Espit, gjë që e ul brazilianin në renditjen e sulmuesit. /Telegrafi/