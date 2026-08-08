Real Madridi etiketon tre mesfushorë të rinj, pas dështimit të transferimit të Rodrit
Real Madridi po kërkon të shtojë një tjetër mesfushor në radhët e tyre këtë verë, pasi humbi objektivin kryesor Rodrin, i cili ka vendosur të bashkohet me Barcelonën.
Ndërsa raportet e mëparshme deklaruan se Jose Mourinho është i kënaqur me opsionet aktuale, Los Blancos tani kanë identifikuar tre kandidatë të mundshëm për një rol më të thellë si organizator loje.
Sipas raportimeve të Diario AS, gjigantët spanjollë po mbajnë nën vëzhgim Adam Wharton të Crystal Palace , Kees Smit të AZ Alkmaar dhe Ayyoub Bouaddi të Lille.
🚨🚨 LE REAL MADRID CONTINUE DE SURVEILLER LE MARCHÉ DES MILIEUX DE TERRAIN. 👀🤍
▫️ Wharton, Kees Smit et Bouaddi restent dans le viseur du club.
▫️ Mais pour le moment, Bernardo Silva est considéré comme le plan principal.@jfelixdiaz pic.twitter.com/VeMnZ917CF
— Mavenscy (@Mavenscy) August 8, 2026
Wharton kishte qenë në listën e dëshirave të Real Madridit këtë verë dhe nënshkrimi i tij do të kërkonte një investim të konsiderueshëm.
Nga ana tjetër, Smit, një nga talentët në ngritje në Eredivisie, mund të blihet për një tarifë relativisht më të ulët, por ai është i paprovuar dhe i patestuar në nivelin elitar.
Opsioni i Bouaddit është pothuajse i përjashtuar, pasi ai është afër nënshkrimit me Manchester Cityn si zëvendësues i mundshëm i Rodrit. /Telegrafi/