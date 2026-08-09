Pikat kufitare për hyrje-dalje nga Kosova, pritjet deri 15 minuta
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme ka përditësuar sot të dhënat e fundit për gjendjen në pikat kufitare të vendit.
Sipas njoftimit bëhet e ditur se pritjet më të gjata në pikat kufitare janë regjistruar në dalje nga Kosova, ku qytetarët po përballen me vonesa deri në 10-15 minuta tek Dheu i Bardhë me kolonë rreth 150 metra.
Ndërkohë në pikën tjetër kufitare, në Merdarë, pritjet për të hyrë dhe për të dalë nga Kosova janë 10-15 minuta dhe në Kullë dhe Vërmicë 5-6 minuta për të hyrë e për të dalë.
Në pika tjera kufitare pritjet për të hyrë dhe dalë nga vendi janë nuk janë më të gjata se 3 deri 5 minuta.
Përditësimi i fundit është bërë sot në orën 08:22 minuta. /Telegrafi/
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