Theu rregullat dhe po qëndron vetëm në një dhomë, Rogerti: Më dhemb trupi, do ta mbyll gojën e do rri si në burg
Rogert Sterkaj ka komentuar në dhomë të rrëfimit qëndrimin e tij vetëm në dhomën e reflektimit.
Banori shprehet se do mbyllë gojën dhe do rri si në burg, ndonëse nuk ka zgjidhje tjetër.
Ai shton se nëse mendojnë se kjo e bën të reflektojë, atëherë nuk e kanë njohur fare.
Foto: YouTube
Sipas tij, thotë gjëra që janë tabu dhe që shqiptarët i mbajnë në tru, nuk kanë guxim t'i thonë.
“Më dhemb trupi, po nuk ka problem. Do mbyll gojën dhe do rri si në burg. Hajt me e bërë burgun me 2-3 veta të paktën, por jo vetëm. Vetëm këtu shkallon, luan mendsh. Je me veten o Vëllai i Madh, o Big Brother".
"Je total me veten. Në qoftë se mendoni se kjo dhomë mua më bën të reflektoj, ju atëherë nuk më keni njohur mua në total fare, kaq. Reflektoj për mirë as nuk bëhet llaf, se normale duhet të ndalohesh pak, po në fund të fundit unë them gjëra që janë tabu, që shqiptarët nuk i thonë por vetëm i filtrojnë dhe i mbajnë në tru".
"Unë e di që kam me vdekur pa e kuptuar çka është jeta, në qoftë se ju keni me bërë për ta kuptuar, është arritje e madhe”, u shpreh ndër tjerash ai. /Telegrafi/